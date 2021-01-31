Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Байден собрался представить новую концепцию внешней политики США 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 8 47 минут назад
Байден собрался представить новую концепцию внешней политики США
Фото: EPA
Президент США Джо Байден в понедельник намерен выступить с речью о своем видении внешней политики государства, сообщают американские СМИ.
Телекомпания NBC сообщила со ссылкой на источник в американской администрации, что свои планы глава государства озвучит во время ранее анонсированного посещения Госдепартамента, где он встретится с госсекретарем Энтони Блинкеном, передает ТАСС.
Отмечается, что президент планирует также подписать ряд указов в области внешней политики.
В частности, речь идет о документе, обеспечивающем формирование рабочей группы по воссоединению семей мигрантов, которые были разлучены в президентство Дональда Трампа.
Ранее в Вашингтоне назвали самый большой вызов нацбезопасности США.
Видео дня. Муж облил жену бензином и пытался поджечь
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Ведущие адвокаты Трампа покинули его команду на процессе об импичменте в сенате Ведущие адвокаты Трампа покинули его команду на процессе об импичменте в сенате США решили не ослаблять введенные из-за Крыма санкции против России США решили не ослаблять введенные из-за Крыма санкции против России Япония отказалась увеличивать расходы на содержание военных баз США Япония отказалась увеличивать расходы на содержание военных баз США
В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Госдеп США , ИТАР-ТАСС , телеканал NBC , Китай , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Момент крушения сухогруза с россиянами в Черном море попал на видео
01:35
Момент крушения сухогруза с россиянами в Черном море попал на видео
Происшествия
Таксистка высадила ехавших с похорон пассажиров посреди трассы и попала на видео
01:05
Таксистка высадила ехавших с похорон пассажиров посреди трассы и попала на видео
Общество Происшествия
Стадо оленей пронеслось мимо автомобилиста и попало на видео
00:24
Стадо оленей пронеслось мимо автомобилиста и попало на видео
Общество
Производство и полет первого серийного Су-57 показали на видео
01:39
Производство и полет первого серийного Су-57 показали на видео
Войска
Опубликовано видео крупного пожара на северо-западе Москвы
02:06
Опубликовано видео крупного пожара на северо-западе Москвы
Происшествия
Появилось видео с места смертельного ДТП с российскими чиновниками
00:11
Появилось видео с места смертельного ДТП с российскими чиновниками
Происшествия
Мощная волна накрыла россиян во время фотосессии в Сочи и попала на видео
00:11
Мощная волна накрыла россиян во время фотосессии в Сочи и попала на видео
Общество
Россиянин избил свою девушку и попал на видео
02:17
Россиянин избил свою девушку и попал на видео
Происшествия
Скопа пронесла в воздухе надувшуюся рыбу-собаку и попала на видео
00:10
Скопа пронесла в воздухе надувшуюся рыбу-собаку и попала на видео
В мире
Рой полностью облепивших руку прохожего пчел сняли на видео
00:30
Рой полностью облепивших руку прохожего пчел сняли на видео
В мире Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение