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В Киеве заявили, что Донбассу необходима «нежная украинизация» 

Газета.Ru 23 минуты назад
В Киеве заявили, что Донбассу необходима «нежная украинизация»
Фото: Reuters
Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь выразил мнение, что реинтеграция Донбасса сопряжена с "дерусификацией", Киеву следует создать условия для "нежной украинизации" региона. Об этом он сказал в интервью "Пятому каналу".
По его словам, социология может подтвердить, что русский язык присутствует в основном в областных центрах, "то есть это язык урбанистики". Креминь отметил, что в преимущественном большинстве сельское население является "исключительно украиноязычным".

"Я могу это сказать и по югу, и по востоку Украины, западу и другим регионам", — сказал он. Как заявил Кремень, "абсолютно правильно подтвердили некоторые жители Донецкой и Луганской областей, что они не русскоязычные, а русифицированные". По его словам, поэтому вопрос реинтеграции Донбасса — "это вопрос дерусификации или, другими словами, украинизации". "Но не тотальной, насильной, как у нас привыкли говорить некоторые политики. Нежной", — добавил уполномоченный по защите государственного языка Украины.

Он считает, что для этого "нужно общаться с ними на языке любви, уважения, доверия, уверенности, что это украинская власть, а не какая-то другая". Как утверждает Креминь, даже на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса люди общаются на украинском, "но пока на кухне".
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В мире , Тарас Креминь , ТРК "Петербург-Пятый канал" , Киев
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