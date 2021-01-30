Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Самолет президента Эквадора совершил вынужденную посадку после взлета 

Газета.Ru 1 час назад
Самолет президента Эквадора совершил вынужденную посадку
Фото: Reuters
Самолет, на котором президент Эквадора Ленин Морено возвращался из Вашингтона, совершил вынужденную посадку вскоре после взлета. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на секретариат по связям с общественностью при президенте Эквадора.
Уточняется, что экстренная посадка произошла из-за технической неисправности.

«Президент Ленин Морено и все пассажиры в порядке и вернутся в Эквадор в ближайшие несколько часов», — говорится в сообщении.

Несколько часов назад стало известно, что самолет Сеул — Варшава экстренно сел в Екатеринбурге из-за пассажира.
Видео дня. Муж облил жену бензином и пытался поджечь
Газета.Ru: последние новости
Умерла трансгендерная поп-певица Sophie Умерла трансгендерная поп-певица Sophie Псаки "потеряла мысль", перечисляя обвинения в адрес России Псаки "потеряла мысль", перечисляя обвинения в адрес России Украина получит 117 тыс. доз вакцины от коронавируса Pfizer в феврале Украина получит 117 тыс. доз вакцины от коронавируса Pfizer в феврале
В мире , Варшава , Екатеринбург , Польша , Свердловская Область , Эквадор
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Момент крушения сухогруза с россиянами в Черном море попал на видео
01:35
Момент крушения сухогруза с россиянами в Черном море попал на видео
Происшествия
Таксистка высадила ехавших с похорон пассажиров посреди трассы и попала на видео
01:05
Таксистка высадила ехавших с похорон пассажиров посреди трассы и попала на видео
Общество Происшествия
Стадо оленей пронеслось мимо автомобилиста и попало на видео
00:24
Стадо оленей пронеслось мимо автомобилиста и попало на видео
Общество
Производство и полет первого серийного Су-57 показали на видео
01:39
Производство и полет первого серийного Су-57 показали на видео
Войска
Опубликовано видео крупного пожара на северо-западе Москвы
02:06
Опубликовано видео крупного пожара на северо-западе Москвы
Происшествия
Появилось видео с места смертельного ДТП с российскими чиновниками
00:11
Появилось видео с места смертельного ДТП с российскими чиновниками
Происшествия
Мощная волна накрыла россиян во время фотосессии в Сочи и попала на видео
00:11
Мощная волна накрыла россиян во время фотосессии в Сочи и попала на видео
Общество
Россиянин избил свою девушку и попал на видео
02:17
Россиянин избил свою девушку и попал на видео
Происшествия
Скопа пронесла в воздухе надувшуюся рыбу-собаку и попала на видео
00:10
Скопа пронесла в воздухе надувшуюся рыбу-собаку и попала на видео
В мире
Рой полностью облепивших руку прохожего пчел сняли на видео
00:30
Рой полностью облепивших руку прохожего пчел сняли на видео
В мире Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение