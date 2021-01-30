Митинг в Париже перерос в массовые беспорядки 

Очередная акция протеста против принятия закона «О глобальной безопасности» 30 января проходит в Париже. Мирный митинг к вечеру перерос в массовые беспорядки.

Как передаёт телеканал BFMTV, протестующие начали забрасывать полицейских дымовыми шашками и фаерами. Попытки задержания агрессивных граждан во многих случаях заканчиваются драками.

Протесты проходят и в других французских городах, однако на данный момент в столице сложилась самая напряжённая обстановка. Парижская полиция пытается оттеснить участников акции с улиц.

Национальное собрание (нижняя палата французского парламента) 20 ноября 2020 года поддержало в первом чтении статью законопроекта «О глобальной безопасности», касающуюся фото— и видеосъёмки сотрудников полиции. Этот пункт предусматривает до одного года тюремного заключения за «изображения лица или другого элемента идентификации представителя национальной полиции, жандарма или сотрудника муниципальной полиции с целью нанести ему вред физического или психического характера». После этого в стране начались акции протеста, продолжающиеся до сих пор.