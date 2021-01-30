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Митинг в Париже перерос в массовые беспорядки 

News.ru 21 минуту назад
Митинг в Париже перерос в массовые беспорядки
Фото: РИА Новости
Очередная акция протеста против принятия закона «О глобальной безопасности» 30 января проходит в Париже. Мирный митинг к вечеру перерос в массовые беспорядки.
Как передаёт телеканал BFMTV, протестующие начали забрасывать полицейских дымовыми шашками и фаерами. Попытки задержания агрессивных граждан во многих случаях заканчиваются драками.
Протесты проходят и в других французских городах, однако на данный момент в столице сложилась самая напряжённая обстановка. Парижская полиция пытается оттеснить участников акции с улиц.
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Национальное собрание (нижняя палата французского парламента) 20 ноября 2020 года поддержало в первом чтении статью законопроекта «О глобальной безопасности», касающуюся фото— и видеосъёмки сотрудников полиции. Этот пункт предусматривает до одного года тюремного заключения за «изображения лица или другого элемента идентификации представителя национальной полиции, жандарма или сотрудника муниципальной полиции с целью нанести ему вред физического или психического характера». После этого в стране начались акции протеста, продолжающиеся до сих пор.
30 ноября лидер фракции партии «Вперёд, республика» Кристоф Кастанер заявил, что парламент может пересмотреть некоторые положения законопроекта, однако народные волнения после этого не прекратились. Первая акция 2021 года прошла в Париже 16 января, писал NEWS.ru.
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В мире , Кристоф Кастанер
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