В Алжире решили производить вакцину «Спутник V» 

Все новости на карте

Эксперты из России приедут в Алжир для осмотра фармацевтических предприятий в рамках подготовки к локализации производства российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» в арабской стране, заявил российский посол в Алжире Игорь Беляев

РИА «Новости» Премьер-министр Алжира Абдельазиз Джеррад принял российского посла и выразил благодарность за готовность России поставить вакцину в страну, передает

Отмечается, что стороны договорились начать контакты между соответствующими органами двух стран с целью налаживания двустороннего сотрудничества в сфере производства российской вакцины «Спутник V» в Алжире».

«Российские специалисты приедут в Алжир для осмотра фармацевтических предприятий. На производство российской вакцины в Алжире потребуется от шести до девяти месяцев», — заявил Беляев.

Вакцинация российской вакциной «Спутник V» началась в Алжире в субботу.

ВОЗ. Вакцина «Спутник V» основана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и уже получила одобрение регуляторов в России, Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС