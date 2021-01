Умерла певица Sophie 

Шотландская поп-певица и музыкальный продюсер Sophie (наст. имя — Софи Ксеон) умерла в возрасте 34 лет. Об этом в субботу сообщила газета The Guardian со ссылкой на заявление менеджмента исполнительницы.

В нем отмечается, что Sophie ушла из жизни в своем доме в Афинах "в результате внезапного инцидента".

"Сейчас мы сконцентрированы на том, чтобы добиться соблюдения права на неприкосновенность частной жизни семьи артистки. Из уважения к ее поклонникам мы просим СМИ деликатно отнестись к частным обстоятельствам данной новости", — сказано в сообщении.

В заявлении также говорится, что Sophie была "пионером нового звука и одним из наиболее влиятельных артистов за последнее десятилетие".

"Не только в связи с изобретательной музыкой, которую она писала, но и по причине того посыла, который она транслировала всему миру: она была символом раскрепощенности", — указывается в тексте.

Sophie, работавшая преимущественно в жанре авант-поп, появилась на свет 17 сентября 1986 года в Глазго. Ее дебютный сингл Nothing More to Say был выпущен в 2013 году, однако известность к певице пришла после выхода песни Bipp в 2013 году и сборника Product в 2014 году. Единственный студийный альбом исполнительницы Oil of Every Pearl's Un-Insides был представлен в 2018 году: он номинировался на американскую музыкальную премию Grammy в номинации "Лучший танцевальный/электронный альбом".