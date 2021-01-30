Посол США в России: Вашингтон продолжит следить за ситуацией в Белоруссии

"И я думаю, что президент (Джо) Байден, как он уже это продемонстрировал на прошлой неделе, как и любой другой американский президент, будет продвигать права человека и защищать демократию. И я уверен, что уже в ближайшем будущем вы услышите по этой теме заявления госсекретаря (Энтони) Блинкена, и в том числе в отношении Беларуси", — сообщил американский посол.