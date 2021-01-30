Посол США в России: Вашингтон продолжит следить за ситуацией в Белоруссии

США
продолжают внимательно следить за ситуацией в Белоруссии
, в ближайшее время объявят о своих дальнейших шагах, заявил американский посол в Москве Джон Салливан
.
"Мой коллега, бывший заместитель государственного секретаря Стивен Биган приезжал сюда в конце августа, и основным вопросом для обсуждения была Беларусь и, в частности, как избежать эскалации насилия. Но мы продолжаем внимательно следить за ситуацией. И белорусский народ имеет право и должен иметь право выражать свои взгляды, голосовать на свободных и честных выборах", — сказал Салливан в эфире телеканала "Дождь".
Он напомнил, что США ввели санкции в отношении Минска
после выборов в августе.
"И я думаю, что президент (Джо) Байден, как он уже это продемонстрировал на прошлой неделе, как и любой другой американский президент, будет продвигать права человека и защищать демократию. И я уверен, что уже в ближайшем будущем вы услышите по этой теме заявления госсекретаря (Энтони) Блинкена, и в том числе в отношении Беларуси", — сообщил американский посол.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко
, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В Минске протесты были сопряжены с массовыми беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.