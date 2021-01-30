США озвучили план по санкциям против России 

Вашингтон не планирует ослаблять санкции против России, введенные из-за возвращения Крыма и ситуации в Донбассе. Об этом заявил посол США в РФ Джон Салливан, передает ТАСС.
«Мы не будем ослаблять санкции, во всяком случае, ни США, ни наши союзники и партнеры не намереваются ослаблять санкции, введенные в результате этих событий», — сказал он.
Салливан отметил, что украинский вопрос остается приоритетным для Вашингтона. По его словам, Белый дом и конгресс «неизменно заявляли о недопустимости изменения границ без соблюдения закона».
После возвращения Крыма в состав России (в середине XX века российский полуостров был передан советской властью Украинской ССР), американцы и ЕС начали вводить санкции против нашей страны. Санкции неоднократно расширялись после создания ДНР и ЛНР. Они коснулись банковского и промышленного сектора. При этом международные эксперты отмечали, что Россия не только не выдержала попытки Запада экономически задушить ее, но и успешно принялась развивать собственное производство.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Украина признала паспорта Косово.