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Москва

США озвучили план по санкциям против России 

Майк Габриелян 1 час назад
США озвучили план по санкциям против России
Фото: ТАСС
Вашингтон не планирует ослаблять санкции против России, введенные из-за возвращения Крыма и ситуации в Донбассе. Об этом заявил посол США в РФ Джон Салливан, передает ТАСС.

«Мы не будем ослаблять санкции, во всяком случае, ни США, ни наши союзники и партнеры не намереваются ослаблять санкции, введенные в результате этих событий», — сказал он.

Салливан отметил, что украинский вопрос остается приоритетным для Вашингтона. По его словам, Белый дом и конгресс «неизменно заявляли о недопустимости изменения границ без соблюдения закона».
После возвращения Крыма в состав России (в середине XX века российский полуостров был передан советской властью Украинской ССР), американцы и ЕС начали вводить санкции против нашей страны. Санкции неоднократно расширялись после создания ДНР и ЛНР. Они коснулись банковского и промышленного сектора. При этом международные эксперты отмечали, что Россия не только не выдержала попытки Запада экономически задушить ее, но и успешно принялась развивать собственное производство.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Украина признала паспорта Косово.
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В мире , Джон Салливан , ЕС , ИТАР-ТАСС
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