Украинский эксперт испугался «угрозы» из Крыма 

"Российская военная группировка в Крыму действительно многократно усилилась за последние шесть лет и представляет собой единый технологический монолит нашей обороны в данном регионе. С 2014 года НАТО сделала все, чтобы мы выбрали именно такой путь", — подчеркнул парламентарий.