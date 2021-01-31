Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

Украинский эксперт испугался «угрозы» из Крыма 

РИА Новости и ещё 8 15 минут назад
Украинский эксперт испугался «угрозы» из Крыма
Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский
Крым представляет "угрозу" для Украины, с таким заявлением в эфире "Апостроф TV" выступил украинский эксперт, заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.
Он напомнил, что полуостров называют "непотопляемым авианосцем". По утверждению Самуся, "главная угроза из Крыма идет с точки зрения применения морских сил, авиации и ракет", так как на полуострове сейчас якобы находятся "около 200 крылатых ракет, в том числе дальностью 2,5 тысячи километров с ядерными боеголовками".
Эксперт также признал, что на данный момент Россия полностью контролирует Черное море, поэтому якобы в любой момент может заблокировать Украине выход в море, из-за чего Киеву стоит развивать свои военно-морские силы.

"К сожалению, у нас фактически нет корабельного состава ВМС Украины. После того, как мы потеряли базы в Крыму, не произошло каких-то радикальных шагов. На самом деле, только сейчас начались какие-либо изменения", — заключил Самусь.

Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, комментируя жалобы генсека НАТО Йенса Столтенберга на "активное развертывание" российских сил в Черноморском регионе, указал, что мощная армейская группировка в Крыму создана прежде всего в ответ на постоянные провокации альянса.

"Российская военная группировка в Крыму действительно многократно усилилась за последние шесть лет и представляет собой единый технологический монолит нашей обороны в данном регионе. С 2014 года НАТО сделала все, чтобы мы выбрали именно такой путь", — подчеркнул парламентарий.

Видео дня. Муж облил жену бензином и пытался поджечь
Последние новости
Mash опубликовал репортаж из "дворца" в Геленджике Mash опубликовал репортаж из "дворца" в Геленджике Названа причина смерти Василия Ланового Названа причина смерти Василия Ланового Что будет, если сделать вакцину от COVID, но уже есть антитела Что будет, если сделать вакцину от COVID, но уже есть антитела
Комментарии
В мире , Санкции , Крым наш , Санкции США , Дмитрий Белик , Йенс Столтенберг , Госдума , НАТО , Москва , Республика Крым , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Момент крушения сухогруза с россиянами в Черном море попал на видео
01:35
Момент крушения сухогруза с россиянами в Черном море попал на видео
Происшествия
Таксистка высадила ехавших с похорон пассажиров посреди трассы и попала на видео
01:05
Таксистка высадила ехавших с похорон пассажиров посреди трассы и попала на видео
Общество Происшествия
Стадо оленей пронеслось мимо автомобилиста и попало на видео
00:24
Стадо оленей пронеслось мимо автомобилиста и попало на видео
Общество
Производство и полет первого серийного Су-57 показали на видео
01:39
Производство и полет первого серийного Су-57 показали на видео
Войска
Опубликовано видео крупного пожара на северо-западе Москвы
02:06
Опубликовано видео крупного пожара на северо-западе Москвы
Происшествия
Появилось видео с места смертельного ДТП с российскими чиновниками
00:11
Появилось видео с места смертельного ДТП с российскими чиновниками
Происшествия
Мощная волна накрыла россиян во время фотосессии в Сочи и попала на видео
00:11
Мощная волна накрыла россиян во время фотосессии в Сочи и попала на видео
Общество
Россиянин избил свою девушку и попал на видео
02:17
Россиянин избил свою девушку и попал на видео
Происшествия
Скопа пронесла в воздухе надувшуюся рыбу-собаку и попала на видео
00:10
Скопа пронесла в воздухе надувшуюся рыбу-собаку и попала на видео
В мире
Рой полностью облепивших руку прохожего пчел сняли на видео
00:30
Рой полностью облепивших руку прохожего пчел сняли на видео
В мире Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение