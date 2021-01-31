Украинский эксперт испугался «угрозы» из Крыма 

Крым представляет "угрозу" для Украины, с таким заявлением в эфире "Апостроф TV" выступил украинский эксперт, заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.
Он напомнил, что полуостров называют "непотопляемым авианосцем". По утверждению Самуся, "главная угроза из Крыма идет с точки зрения применения морских сил, авиации и ракет", так как на полуострове сейчас якобы находятся "около 200 крылатых ракет, в том числе дальностью 2,5 тысячи километров с ядерными боеголовками".
Эксперт также признал, что на данный момент Россия полностью контролирует Черное море, поэтому якобы в любой момент может заблокировать Украине выход в море, из-за чего Киеву стоит развивать свои военно-морские силы.
"К сожалению, у нас фактически нет корабельного состава ВМС Украины. После того, как мы потеряли базы в Крыму, не произошло каких-то радикальных шагов. На самом деле, только сейчас начались какие-либо изменения", — заключил Самусь.
Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, комментируя жалобы генсека НАТО Йенса Столтенберга на "активное развертывание" российских сил в Черноморском регионе, указал, что мощная армейская группировка в Крыму создана прежде всего в ответ на постоянные провокации альянса.
"Российская военная группировка в Крыму действительно многократно усилилась за последние шесть лет и представляет собой единый технологический монолит нашей обороны в данном регионе. С 2014 года НАТО сделала все, чтобы мы выбрали именно такой путь", — подчеркнул парламентарий.