Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

В Эстонии назвали бесперспективным изучение русского языка 

Lenta.ru и ещё 1 19 минут назад
В Эстонии назвали бесперспективным изучение русского языка
Фото: РИА Новости
Эстонский журналист Прийт Хыбемяги назвал бесперспективным изучение русского языка в стране, поскольку Россия — «недружественное» для Эстонии государство. Об этом пишет издание Postimees.
Журналист напомнил, что в Эстонии только один государственный язык — эстонский. Поэтому, считает он, у эстонских детей «нет причин» изучать русский язык. По его мнению, русскоязычные жители Эстонии должны понять, «что здесь нужно говорить по-эстонски».

«Россия для Эстонии довольно недружественная страна, каких-то особых дел с ней не ведется, эта страна постоянно угрожает Эстонии и плохо относится к Эстонии. Нет никаких перспектив для изучения русского языка», — заявил Хыбемяги.

Он отметил, что после окончания школы эстонские дети не могут разговаривать на русском языке и читать произведения Гоголя и Тургенева в оригинале, поскольку есть их переводы на эстонский язык.

«Необходимо учить немецкий, английский, французский, испанский языки», — резюмировал Хыбемяги.

В 2019 году президент Эстонии Керсти Кальюлайд поддержала ликвидацию двуязычной системы образования в стране, объясняя свою позицию тем, что преподавание русского языка в школах страны «представляет угрозу эстонскому языку и культуре». По ее мнению, все политические силы страны едины в своей позиции касательно будущего системы образования в Эстонии, и отказ от русскоязычных школ позволит перестать делить население страны «на две общины».
Почти 30 процентов жителей Эстонии считают русский язык своим родным. Русскоязычное население проживает практически во всех регионах Эстонии, однако наиболее высока их концентрация на северо-востоке страны и на юго-востоке Таллина. На данный момент в Эстонии работают 74 русские школы, где можно получить образование частично на русском языке. Число предметов, преподаваемых в таких школах на русском языке, не превышает 60 процентов.
Видео дня. Муж облил жену бензином и пытался поджечь
Последние новости
Аркадий Ротенберг объявил себя бенефициаром дворца в Геленджике Аркадий Ротенберг объявил себя бенефициаром дворца в Геленджике Мишустин увеличил размер пособий некоторым россиянам Мишустин увеличил размер пособий некоторым россиянам Опубликован сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области Опубликован сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области
Комментарии 12
В мире , Керсти Кальюлайд , Иран , Турция , Эстония
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Момент крушения сухогруза с россиянами в Черном море попал на видео
01:35
Момент крушения сухогруза с россиянами в Черном море попал на видео
Происшествия
Таксистка высадила ехавших с похорон пассажиров посреди трассы и попала на видео
01:05
Таксистка высадила ехавших с похорон пассажиров посреди трассы и попала на видео
Общество Происшествия
Стадо оленей пронеслось мимо автомобилиста и попало на видео
00:24
Стадо оленей пронеслось мимо автомобилиста и попало на видео
Общество
Производство и полет первого серийного Су-57 показали на видео
01:39
Производство и полет первого серийного Су-57 показали на видео
Войска
Опубликовано видео крупного пожара на северо-западе Москвы
02:06
Опубликовано видео крупного пожара на северо-западе Москвы
Происшествия
Появилось видео с места смертельного ДТП с российскими чиновниками
00:11
Появилось видео с места смертельного ДТП с российскими чиновниками
Происшествия
Мощная волна накрыла россиян во время фотосессии в Сочи и попала на видео
00:11
Мощная волна накрыла россиян во время фотосессии в Сочи и попала на видео
Общество
Россиянин избил свою девушку и попал на видео
02:17
Россиянин избил свою девушку и попал на видео
Происшествия
Скопа пронесла в воздухе надувшуюся рыбу-собаку и попала на видео
00:10
Скопа пронесла в воздухе надувшуюся рыбу-собаку и попала на видео
В мире
Рой полностью облепивших руку прохожего пчел сняли на видео
00:30
Рой полностью облепивших руку прохожего пчел сняли на видео
В мире Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение