В Эстонии назвали бесперспективным изучение русского языка 

Эстонский журналист Прийт Хыбемяги назвал бесперспективным изучение русского языка в стране, поскольку Россия — «недружественное» для Эстонии государство. Об этом пишет издание Postimees.

Журналист напомнил, что в Эстонии только один государственный язык — эстонский. Поэтому, считает он, у эстонских детей «нет причин» изучать русский язык. По его мнению, русскоязычные жители Эстонии должны понять, «что здесь нужно говорить по-эстонски».

«Россия для Эстонии довольно недружественная страна, каких-то особых дел с ней не ведется, эта страна постоянно угрожает Эстонии и плохо относится к Эстонии. Нет никаких перспектив для изучения русского языка», — заявил Хыбемяги.

Он отметил, что после окончания школы эстонские дети не могут разговаривать на русском языке и читать произведения Гоголя и Тургенева в оригинале, поскольку есть их переводы на эстонский язык.

«Необходимо учить немецкий, английский, французский, испанский языки», — резюмировал Хыбемяги.

В 2019 году президент Эстонии Керсти Кальюлайд поддержала ликвидацию двуязычной системы образования в стране, объясняя свою позицию тем, что преподавание русского языка в школах страны «представляет угрозу эстонскому языку и культуре». По ее мнению, все политические силы страны едины в своей позиции касательно будущего системы образования в Эстонии, и отказ от русскоязычных школ позволит перестать делить население страны «на две общины».

Почти 30 процентов жителей Эстонии считают русский язык своим родным. Русскоязычное население проживает практически во всех регионах Эстонии, однако наиболее высока их концентрация на северо-востоке страны и на юго-востоке Таллина. На данный момент в Эстонии работают 74 русские школы, где можно получить образование частично на русском языке. Число предметов, преподаваемых в таких школах на русском языке, не превышает 60 процентов.