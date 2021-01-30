Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

В Госдепартаменте США выступили с заявлением о продлении ДСНВ 

ТК «Звезда» и ещё 6 54 минуты назад
США заявили о намерении продлить ракетный договор в срок
Фото: ТАСС
Власти США настроены завершить процедуру продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических вооружений (ДСНВ) до пятого февраля. Официальный Вашингтон планирует продлить договор на пять лет. Об этом сообщил информированный источник в Госдепартаменте, комментируя недавние договоренности двух президентов Владимира Путина и Джо Байдена.

«Есть еще шаги, которые необходимо завершить. Но мы оптимистично настроены, что это продление документа, которое явно соответствует нашим интересам национальной безопасности, будет завершено до истечения срока действия документа 5 февраля», — приводит ТАСС слова представителя Госдепартамента США.

Накануне президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации продления ДСНВ. Ранее его приняла Госдума РФ, закон также был одобрен Советом Федерации. Соглашение предусматривает продление договора на пять лет — до 5 февраля 2026 года.
В Кремле отметили, что продление ДСНВ отвечает национальным интересам Российской Федерации, позволяет сохранить прозрачность и предсказуемость стратегических взаимоотношений России и США, а также поддержать стратегическую стабильность в мире.
Видео дня. Что происходит между Бузовой и Манукяном
ТК «Звезда»: последние новости
Чехия запретила въезд иностранцам без крайней необходимости Чехия запретила въезд иностранцам без крайней необходимости Байден оценил вероятность доведения процедуры импичмента Трампа до конца Байден оценил вероятность доведения процедуры импичмента Трампа до конца Советник Байдена назвал главный вызов для нацбезопасности США Советник Байдена назвал главный вызов для нацбезопасности США
Комментарии 4
В мире , Владимир Путин , Госдеп США , Госдума , Совет Федерации , ИТАР-ТАСС , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Собчак высмеяла страдания Бузовой из-за разрыва с Давой
01:08
Собчак высмеяла страдания Бузовой из-за разрыва с Давой
Шоу-бизнес
Плавающая с людьми самая большая акула в мире попала на видео
01:45
Плавающая с людьми самая большая акула в мире попала на видео
В мире
Сошедшая с крыши морга снежная лавина накрыла людей
00:13
Сошедшая с крыши морга снежная лавина накрыла людей
Происшествия
Самосвал едва не переехал пешехода в ДТП с внедорожником
00:34
Самосвал едва не переехал пешехода в ДТП с внедорожником
Происшествия
Ссора на поминках закончилась перестрелкой под Анапой
01:10
Ссора на поминках закончилась перестрелкой под Анапой
Происшествия Криминал
Истошный крик пассажирки самолета сняли на видео
00:36
Истошный крик пассажирки самолета сняли на видео
Общество
Школьница потратила 59 миллионов на пластические операции
01:40
Школьница потратила 59 миллионов на пластические операции
Общество Азия
Самая сексуальная спортсменка мира взяла в руки штангу
00:12
Самая сексуальная спортсменка мира взяла в руки штангу
Общество
Продавец с освежителем воздуха дала отпор грабителю
01:31
Продавец с освежителем воздуха дала отпор грабителю
Происшествия Криминал
Блогерша сняла на видео последние минуты перед убийством
02:37
Блогерша сняла на видео последние минуты перед убийством
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение