США заявили о намерении продлить ракетный договор в срок

«Есть еще шаги, которые необходимо завершить. Но мы оптимистично настроены, что это продление документа, которое явно соответствует нашим интересам национальной безопасности, будет завершено до истечения срока действия документа 5 февраля», — приводит ТАСС слова представителя Госдепартамента США.