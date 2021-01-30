ЕС отказался от контроля экспорта вакцины в Северную Ирландию 

"Чтобы решить текущую проблему отсутствия прозрачности экспорта вакцин за пределы ЕС, Еврокомиссия вводит механизм, требующий, чтобы такой экспорт был предметом одобрения государств-членов. В процессе завершающей стадии подготовки этого механизма комиссия гарантирует, что протокол по Ирландии и Северной Ирландии не будет затронут. Еврокомиссия не активизирует защитительную оговорку (предусмотренную договором по Brexit — ред.)", — сообщается в заявлении.