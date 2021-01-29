Франция закроет границы для прибывающих из-за пределов ЕС

Власти Франции в связи с продолжающимся распространением коронавируса запретили пересечение границ для всех, кто планирует отправиться в страны за пределами Евросоюза или же прибыть оттуда. Об этом заявил в пятницу вечером премьер-министр страны Жан Кастекс.

"Все въезды и выезды через границу Франции за пределы ЕС запрещены, за исключением особых обстоятельств. Эта мера вступает в силу с 00:00 воскресенья, — заявил он. — Все выезды за пределы Франции в страны ЕС возможны только с [отрицательным] тестом ПЦР, кроме работников, проживающих на приграничных территориях".

Пока же, согласно предыдущему распоряжению властей, все путешественники из стран за пределами ЕС должны предъявить свидетельство не более чем трехдневной давности об отрицательном тесте на коронавирус. Они также обязаны пройти семидневный индивидуальный карантин. Затем им предстоит повторный тест, который также должен быть отрицательным, чтобы они могли получить разрешение на пребывание в стране.

Ситуация с коронавирусом во Франции

Глава правительства отметил, что, хотя во Франции власти "лучше справляются с эпидемией коронавируса, чем в других странах", ситуация все же вызывает обеспокоенность. По его словам, сейчас во французских больницах находятся более 27 тыс. пациентов с COVID-19, из них 3 тыс. — в реанимации (ранее неоднократно сообщалось, что коечный фонд в реанимационных отделениях страны составляет около 5 тыс. мест). Особенное внимание власти обращают на распространение более заразных штаммов вируса.

"На фоне таких данных справедливо поднимался вопрос о возвращении режима самоизоляции. Но мы осознаем тяжелые последствия такого решения для французов, и у нас пока что есть возможность дать себе еще один шанс избежать этого", — отметил премьер.

В связи с этим, помимо закрытия границ, власти решили также остановить работу всех торговых центров и магазинов площадью более 20 тыс. кв. м, торгующих непродовольственными товарами. С понедельника для всех коммерческих объектов будут ужесточены нормативы по максимальному количеству покупателей и персонала, которые могут одновременно находиться в торговых залах. Кроме того, премьер призвал бизнес перевести максимум сотрудников на удаленный режим работы. Он пообещал более жесткий контроль за соблюдением комендантского часа и ограничений по работе заведений общественного питания и баров.

Согласно последним официальным данным, с начала эпидемии в стране зарегистрировано свыше 3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 75 тыс. человек. 27 декабря во Франции стартовала кампания по вакцинации населения. С 18 января прививки делают не только проживающим в домах престарелых и врачам, но и лицам старше 75 лет, а также людям с тяжелыми заболеваниями. К настоящему моменту от коронавируса были привиты более 1 млн человек.