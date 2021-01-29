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Москва

«Игра с законом»: Санду пытается распустить парламент 

Газета.Ru 29 минут назад
Санду намерена распустить парламент
Фото: Газета.Ru
Президент Молдавии Майя Санду просит депутатов отклонить выдвинутую ею же кандидатуру на пост премьер-министра — вице-председателя партии "Действие и солидарность" Наталью Гаврилицу. Таким образом глава страны намерена добиться роспуска парламента и проведения досрочных выборов, рассчитывая на переформатирование состава законодательного органа в пользу своей партии. Пока неясно, удовлетворят ли депутаты просьбу Санду. Однако такая стратегия может дискредитировать президента.
Президент Молдавии Майя Санду попросила депутатов парламента отклонить предложенную ей же кандидатуру премьер-министра. Так Санду рассчитывает добиться роспуска парламента и проведения досрочных выборов.

«Мы можем приблизиться к выборам, если голосование парламентариев ни к чему не приведет. Посмотрим, действительно ли депутаты хотят досрочных выборов», — приводит слова Санду Sputnik. Молдова.

Президент также отметила, что согласно конституции страны она может предлагать парламенту одного и того же кандидата в течение всего отведенного на этот процесс срока.
В случае если по прошествии трех месяцев парламент так и не утвердит предложенного кандидата, он распускается и назначаются досрочные выборы.
Правительство Молдавии распалось после того, как премьер-министр Ион Кику, бывший советник предыдущего президента Игоря Додона, объявил о роспуске кабмина. Политик мотивировал свое решение необходимостью дать возможность переформатировать правительство и парламент после прошедших президентских выборов, победу на которых одержала оппонентка Додона и глава оппозиционной партии «Действие и солидарность». Сразу после победы избранный президент начала настаивать на проведении досрочных выборов — сейчас большинство мест в парламенте, хоть и с незначительным преимуществом, принадлежит Партии социалистов (ПСРМ) Игоря Додона.
Когда же Кику объявил об отставке, Санду не изменила своей позиции. Долгое время президент не выдвигала кандидата, и в середине января социалисты потребовали от нее «прекратить игры с конституцией» и представить свои предложения до 1 февраля.
В качестве кандидатуры на пост премьера Санду выдвинула бывшего министра финансов страны и вице-председателя партии «Действие и солидарность» 43-летнюю Наталью Гаврилицу.

«Это ответственный человек и профессионал, которому я доверяю», — заявила она.

Однако, судя по всему, Наталья Гаврилица — лишь технический кандидат в премьеры. Объявляя о своем выборе, президент подчеркнула, что рассчитывает на отклонение ее кандидатуры.

«Моя позиция остается прежней: досрочные выборы — это единственная возможность вывести страну из политического тупика. Граждане должны получить возможность выбрать депутатов для формирования ответственного [парламентского] большинства», — сказала Санду.

Желание президента вполне понятно — она стремится провести досрочные выборы, чтобы изменить состав парламента в свою пользу, считают эксперты. Полномочия президента в парламентской Молдавии существенно ограничены, и с нынешним составом, в котором 37 мест принадлежит социалистам, а «Действию и солидарности» — 15, ее руководство будет затруднено, даже если на пост премьера будет назначен человек из окружения президента. Очередные парламентские выборы должны пройти в 2023 году.

«Это единственная возможность, близкая к законной, чтобы провести досрочные выборы. Но я не уверен, что депутаты согласятся с ее предложением. Похоже, им очень хочется остаться в качестве депутатов», — отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Президент Молдавии вправе распустить парламент в двух случаях: если депутаты не смогут утвердить новый кабинет или если три месяца не будут выполнять законотворческие функции.
Согласно опросу Ассоциации социологов и демографов Молдавии, в случае досрочных выборов именно «Действие и солидарность» имеет наилучшие шансы на победу. Так, за партию, которую до выборов возглавляла Санду, готовы проголосовать 33,9%. На втором месте, причем с небольшим отрывом, располагаются социалисты (33,2%).
Сам Игорь Додон уже заявил, что партия выступает за досрочные выборы. Однако истинные намерения ПСРМ все же не ясны, на что и намекает Санду, говоря, что голосование в парламенте по кандидатуре премьера покажет, действительно ли депутаты хотят проведения выборов.
Додон, впрочем, признает, что на кону стоит не только фигура премьер-министра, и планы партии на этот счет пока не раскрывает.

«Госпожа Гаврилица — профессионал. Но когда голосуешь, голосуешь не только за кандидатуру премьера, это политическое голосование», — пояснил Додон.

В течение ближайшего времени Гаврилица обязана представить парламенту состав правительства, а также свою программу, после чего депутаты должны решить, поддерживать ли ее кандидатуру.
По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, в парламенте могут найтись голоса за Гаврилицу или же другого кандидата в случае, если ее не поддержат с первого раза, чтобы избежать досрочных выборов.

«Это зависит от того, что именно и как именно будет делать Гаврилица за то время, что ей отведено на формирование правительства. В целом, если парламент проголосует, а, в принципе, там могут найтись голоса за Гаврилицу, то будет очень странно, если после этого она каким-то образом подаст в отставку», — считает эксперт.

Один из депутатов «Действие и солидарность» Владимир Боля рассказал Sputnik. Молдова, что партия не будет поддерживать своего же кандидата — голосование за миноритарный кабмин, по его мнению, не принесет пользы стране.
Однако эксперты предупреждают, что такая стратегия может дискредитировать и президента, и ее партию.

«Учитывая, что Гаврилица на сегодняшний день является заместителем Санду по партии и одним из ближайших к ней людей, трудно себе представить вариант, при котором неудача или вообще фейковые действия Гаврилицы не ударят по образу Санду. Все-таки, когда в парламент идет Гаврилица для того, чтобы попросить для себя мандат как премьер-министра — подразумевается, что это Санду. Неудача кандидата будет неудачей Санду — если она откажется, если за нее не проголосуют депутаты «Действие и солидарность». Когда партия не голосует за своего кандидата, это выглядит отвратительно», — указывает Владимир Брутер.

«Это такая игра с законом, которая, в общем-то, действительно, приведет к дискредитации вообще конституции, потому что это такая хитрая форма ее обхода. Но другим способом Санду не может распустить парламент досрочно», — резюмирует Владимир Жарихин.
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В мире , Статьи , Игорь Додон , Владимир Жарихин , Владимир Брутер , Институт стран СНГ , Газета.Ru , Молдова
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