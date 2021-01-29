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Советник Байдена спрогнозировал сложные отношения с Россией 

РИА Новости и ещё 5 23 минуты назад
Советник Байдена спрогнозировал сложные отношения с Россией
Фото: Reuters
Отношения США с Россией при американском президенте Джо Байдене будут сложными, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Что касается России, то подход президента Байдена к этим отношениям лишен иллюзий, жестко продуман, практичен. Они будут полны вызовов и сложны, поскольку Россия представляет собой угрозу по многим направлениям", — сказал Салливан, выступая на вебинаре вашингтонского Института мира.

Он перечислил ряд обвинений против России, включая хакерские атаки, дело Алексея Навального, "вмешательство в выборы" и предполагаемые награды за головы американских солдат в Афганистане, и сказал, что США изучают ответ на них. Россия в прошлом опровергала обвинения США по всем перечисленным пунктам.

"США изучат эти вопросы, постараются дойти до сути относительно того, насколько они широки и масштабны, и затем решат, как мы можем ответить тогда, когда и как сочтем необходимым", — сказал Салливан.

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В мире , Политика , Алексей Навальный , Джейк Салливан , Джозеф Байден , Афганистан , Москва , США
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