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В ЕС одобрили третью вакцину от коронавируса 

РИА Новости 45 минут назад
В ЕС одобрили третью вакцину от коронавируса
Фото: Reuters
Европейский лекарственный регулятор — Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) в пятницу рекомендовало одобрить вакцину от коронавируса компании AstraZeneca к использованию на территории Евросоюза, говорится в заявлении регулятора.

"ЕМА рекомендовал предоставить условное разрешение для продажи вакцины AstraZeneca для профилактики коронавирусной инфекции у людей в возрасте от 18 лет. Это третья вакцина от COVID-19, рекомендованная к разрешению регулятором", — сообщили в ЕМА.

Вакцина AstraZeneca, которую в ЕС планируют закупить в объеме до 400 миллионов доз, стала третьим по счету препаратом, одобренным к использованию в ЕС после вакцин компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз) и Moderna (160 миллионов доз). Кроме того, ЕК заключила контракты на поставки в ЕС вакцин с компаниями Johnson&Johnson, Sanofi-GSK, CureVac. До настоящего момента эти разработчики еще не подали заявки для авторизации своих препаратов на рынке ЕС.
Всего страны ЕС благодаря контрактам Еврокомиссии смогут получить доступ к более чем 2,3 миллиарда доз антикоронавирусных вакцин. В ЕС ожидают, что к июню-августу в Европе уже будут привиты порядка 70% жителей.
Некоторое время назад в ЕС разразился скандал вокруг поставок вакцины AstraZeneca. Компания проинформировала Еврокомиссию, что первое время после одобрения ее вакцины для использования европейским лекарственным регулятором компания сможет поставить меньшее количество доз вакцин, чем предполагалось по контракту. Таким образом под угрозой срыва оказались планы по поставкам этого препарата на первый квартал 2021 года.
Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес заявила, что Евросоюз считает неприемлемым пересмотр сроков поставок вакцин от коронавируса со стороны фармацевтической компании. Еврокомиссия провела несколько переговоров с AstraZeneca, но так и не смогла добиться подтверждения, что поставки пройдут в оговоренные контрактом сроки. В ЕК разработали механизм, который должен помочь обеспечить прозрачность в отношении планов фармацевтических компаний, которые производят вакцины на европейской территории, по производству и экспорту препаратов.
В свою очередь, руководство компании AstraZeneca, которое в ЕК заподозрили в желании заработать на экспорте европейских вакцин, категорически заявило, что не отправляет предназначенные для Европы вакцины от коронавируса за рубеж и не получает коммерческую прибыль от продажи своей вакцины от коронавируса, поэтому говорить о том, что компания намеренно забирает вакцину у европейцев, чтобы заработать, не имеет смысла. По словам главы компании Паскаля Сорио, компания и не планировала получать прибыль от этих вакцин в соответствии с договоренностью, достигнутой ранее с участвовавшим в разработке Оксфордским университетом.
Сорио пояснил, что компания в месяц планирует производить 100 миллионов доз вакцины, ЕС получит 17% от всего объема производства в феврале. Он также подчеркнул, что линии по производству вакцины расположены в разных государствах, в том числе в Южной Азии и Латинской Америке. В связи с этим итоговые цены на препарат могут различаться в зависимости от региона.
Глава компании указал, что производственные мощности по расфасовке лекарства работают на 100%, однако возникли проблемы непосредственно с производством медицинского препарата на заводе в Бельгии. Власти Бельгии по инициативе Еврокомиссии уже инициировали проверку на предприятии AstraZeneca в Валлонии.
В последние недели ЕС также столкнулся с рядом проблем в поставках уже одобренной для использования в союзе вакцины компаний Pfizer/BioNTech. Задержки в поставках могут сорвать амбициозные планы Брюсселя о вакцинации. Венгрия недавно одобрила к применению в стране российскую вакцину "Спутник V" и заключила с ее производителем договор на поставку препарата. Все больше интереса к российской вакцине проявляют и в других странах Евросоюза.
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В мире , Стелла Кириакидес , ЕС , Еврокомиссия , Pfizer , Johnson & Johnson
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