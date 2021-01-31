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В ДНР поступила первая партия российской вакцины 

ТК «Звезда» и ещё 6 1 час назад
В ДНР поступила первая партия вакцины от коронавируса «Спутник V»
Фото: РИА Новости
В самопровозглашенную Донецкую народную республику поступила российская вакцина против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщили в местном министерстве здравоохранения.

«Партия российской вакцины от коронавируса доставлена в Донецк», — заявили Донецкому агентству новостей в пресс-службе Минздрава.

Сначала прививку будут ставить людям из группы риска. Вакцинация бесплатна. Прийти на процедуру можно при отсутствии противопоказаний, то есть если нет ОРВИ, высокой температуры или уже перенесенного коронавируса.
Всего в ДНР открыты 32 пункта вакцинации. По последним данным, в республике выявлено 20 343 случая заражения коронавирусом, выздоровели 10 786 человек, умерли 1793.
«Спутник V» — это первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. Она была разработана НИЦ имени Гамалеи при участии министерства обороны России.
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В мире , Министерство обороны , Минздрав РФ , Донецк , Донецкий
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