Вакцинированных россиян пустят в Грузию с 1 февраля

Граждане любой страны, вакцинированные от коронавирусной инфекции COVID-19, смогут въехать в Грузию с 1 февраля. Об этом, как сообщает ТАСС, заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

Сегодня Турнава провела брифинг по итогам заседания межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией. В ходе него она сообщила, что после восстановления регулярного авиасообщения с 1 февраля граждане любой страны смогут въехать в Грузию, если предъявят на границе документ о прохождении полного курса вакцинирования от COVID-19 (две полные дозы).

Также министр рассказала, что невакцинированные граждане США, Израиля, Бахрейна, Швейцарии, Саудовской Аравии, стран Европейского союза и Объединенных Арабских Эмиратов будут допущены на территорию Грузии после предъявления справки об отрицательном результате ПЦР-теста на наличие коронавирусной инфекции. На третий день после приезда им придется сдать тест еще раз.

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре 2019 года. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 101,5 миллиона человек. В Грузии число заболевших превысило 256,9 тысячи человек, в России — 3,81 миллиона человек.