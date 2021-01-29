Экс-депутат Рады призвал русских бороться с нацизмом на Украине 

По словам Журавко, русские на Украине не сдались, но остались без поддержки.

«Если мы хотим, чтобы ситуация изменилась, нужны действия и реальная поддержка, а не пустые разговоры», — заявил он.

Бывший депутат добавил, что русские «не там ищут врага» — это высшее руководство Украины, а не простые люди.

«Я считаю, что нам нужно вычищать свои «авгиевы конюшни» и помогать своим братьям, мы ведь все братья», — отметил Журавко.

Также он призвал отправить в тюрьмы оппозиционеров, которые «предлагают в России творить такой же беспредел».

Как писал «Рамблер», ранее другой бывший депутат Рады Евгений Мураев заявил, что нынешнему руководству Украины не нужен Донбасс — властям пришлось бы платить пенсии жителям ДНР и ЛНР, «искать резервы, восстанавливать территории».

По мнению Мураева, для возвращения Донбасса должны поменяться и подходы украинских властей, и сами люди во главе страны, также Украина должна «выйти из-под внешнего управления».