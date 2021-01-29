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Экс-депутат Рады призвал русских бороться с нацизмом на Украине 

Мария Иванова 25 минут назад
Экс-депутат Рады призвал русских бороться с нацизмом на Украине
Фото: ТАСС
Экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко призвал жителей Украины, считающих себя русскими, «вычистить неонацизм» в стране, начав с политиков. Об этом сообщает РИА ФАН.
По словам Журавко, русские на Украине не сдались, но остались без поддержки.

«Если мы хотим, чтобы ситуация изменилась, нужны действия и реальная поддержка, а не пустые разговоры», — заявил он.

Бывший депутат добавил, что русские «не там ищут врага» — это высшее руководство Украины, а не простые люди.

«Я считаю, что нам нужно вычищать свои «авгиевы конюшни» и помогать своим братьям, мы ведь все братья», — отметил Журавко.

Также он призвал отправить в тюрьмы оппозиционеров, которые «предлагают в России творить такой же беспредел».
Как писал «Рамблер», ранее другой бывший депутат Рады Евгений Мураев заявил, что нынешнему руководству Украины не нужен Донбасс — властям пришлось бы платить пенсии жителям ДНР и ЛНР, «искать резервы, восстанавливать территории».
По мнению Мураева, для возвращения Донбасса должны поменяться и подходы украинских властей, и сами люди во главе страны, также Украина должна «выйти из-под внешнего управления».
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Комментарии
В мире , Евгений Мураев , Алексей Журавко , Верховная Рада
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