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Москва

Симоньян объяснила свой призыв присоединить Донбасс 

Артём Кульша 1 час назад
Симоньян объяснила свой призыв присоединить Донбасс
Фото: РИА Новости
Журналистка Маргарита Симоньян высказала личное мнение и боль, когда призвала присоединить Донбасс к России. Об этом она сама сообщила радиостанции «Говорит Москва».
Вчера, как сообщал «Рамблер», в ходе выступления на форуме «Русский Донбасс» в Донецке Симоньян призвала власти России присоединить Донбасс, потому что местные жители хотят иметь возможность быть русскими и жить у себя дома.

«Я — не чиновник, не политик. У меня нет полномочий выступать от имени своего государства. Но у меня, как у любого человека, есть возможность, право, а иногда обязанность высказать свое мнение и свою боль», — прокомментировала она свои слова сегодня.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что вопрос присоединения Донбасса не стоит на повестке дня российских властей, а Симоньян не может быть выразительницей официальной позиции России, потому что является журналисткой.
Позавчера Песков рассказал, что между российскими и американскими властями имеются серьезные разногласия относительно терминов по ситуации на Украине. При этом он заверил, что и Москва, и Вашингтон готовы к диалогу по этому вопросу.
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Комментарии 4
В мире , Дмитрий Песков , Маргарита Симоньян , Радиостанция "Говорит Москва"
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