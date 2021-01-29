Симоньян объяснила свой призыв присоединить Донбасс 

Журналистка Маргарита Симоньян высказала личное мнение и боль, когда призвала присоединить Донбасс к России . Об этом она сама сообщила радиостанции «Говорит Москва».

Вчера, как сообщал «Рамблер», в ходе выступления на форуме «Русский Донбасс» в Донецке Симоньян призвала власти России присоединить Донбасс, потому что местные жители хотят иметь возможность быть русскими и жить у себя дома.

«Я — не чиновник, не политик. У меня нет полномочий выступать от имени своего государства. Но у меня, как у любого человека, есть возможность, право, а иногда обязанность высказать свое мнение и свою боль», — прокомментировала она свои слова сегодня.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что вопрос присоединения Донбасса не стоит на повестке дня российских властей, а Симоньян не может быть выразительницей официальной позиции России, потому что является журналисткой.

Позавчера Песков рассказал, что между российскими и американскими властями имеются серьезные разногласия относительно терминов по ситуации на Украине. При этом он заверил, что и Москва, и Вашингтон готовы к диалогу по этому вопросу.