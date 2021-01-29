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Москва

На Украине приняли закон о запрете российских вакцин от коронавируса 

News.ru 24 минуты назад
На Украине запретили российские вакцины от коронавируса
Фото: Reuters
Верховная Рада 29 января одобрила закон о регистрации вакцин, который запрещает использование на Украине российских препаратов от коронавирусной инфекции.
Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что отказ украинских властей от российской вакцины против коронавируса выглядит как проявление детских комплексов. Так сенатор от Крыма прокомментировал информацию агентства Bloomberg, которое сообщило, что Украина остаётся самой большой из стран Европы, где до сих пор не началась вакцинация. Всё это — на фоне того, что Россия уже провела вакцинацию в Крыму, а в ближайшее время при поддержке Москвы она начнётся в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках.
По его словам, ситуация с вакциной показала, что для украинских властей важнее политика, чем здоровье своих граждан. Поэтому Киев продолжает руководствоваться антироссийскими взглядами, «отказываясь от спасательного круга», считает сенатор.
Аналитики полагают, что проблема Украины, которая до сих пор не начала вакцинацию от коронавируса, заключается в том, что властям пока нечего дать обществу — заказанные у западных производителей дозы вакцины или ещё не утверждены, или не прибыли в страну. Такая ситуация опасна для президента Владимира Зеленского, она чревата для него геополитическими последствиями, писал NEWS.ru.
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Комментарии 3
В мире , Владимир Зеленский , Сергей Цеков , Совет Федерации , Верховная Рада , Bloomberg
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