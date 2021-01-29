На Украине запретили российские вакцины от коронавируса

Верховная Рада 29 января одобрила закон о регистрации вакцин, который запрещает использование на Украине российских препаратов от коронавирусной инфекции.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что отказ украинских властей от российской вакцины против коронавируса выглядит как проявление детских комплексов. Так сенатор от Крыма прокомментировал информацию агентства Bloomberg, которое сообщило, что Украина остаётся самой большой из стран Европы, где до сих пор не началась вакцинация. Всё это — на фоне того, что Россия уже провела вакцинацию в Крыму, а в ближайшее время при поддержке Москвы она начнётся в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках.

По его словам, ситуация с вакциной показала, что для украинских властей важнее политика, чем здоровье своих граждан. Поэтому Киев продолжает руководствоваться антироссийскими взглядами, «отказываясь от спасательного круга», считает сенатор.