Киев отменил возложение цветов к могиле Неизвестного солдата 

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Украинские власти отменили возложение цветов и венков к могиле Неизвестного солдата во время визитов зарубежных глав в Киев . Так правительство Зеленского пытается переписать историю и «замолчать» вклад украинского народа в победу в Великой Отечественной войне.

О новшестве сообщила партия «Оппозиционная платформа — За жизнь». Политики считают, что власть не оставляет попыток «нивелировать» подвиг украинского народа.

Кабинет министров одобрил предложенные Минветеранов изменения в положение о государственном протоколе и церемониале Украины, изъяв из программы государственного визита церемонию возложения главами иностранных государств венка к могиле Неизвестного солдата в Киеве, — сказано в сообщении на сайте партии.

Согласно новой редакции протокола, возложение цветов предлагается перенести к памятнику участникам Майдана, украинским силовикам в Донбассе и борцам за независимость Украины в XX веке.

Также меняются правила инаугурации президента. Во время церемонии отменяется возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата.

Все эти новшества являются не чем иным, как очередной попыткой переписать историю. Вычеркнуть из памяти людей трагические события Великой Отечественной войны, приуменьшить, замолчать вклад украинского народа в достижение Великой Победы, — подытоживает политическое объединение.