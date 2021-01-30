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Киев отменил возложение цветов к могиле Неизвестного солдата 

News.ru и ещё 4 11 минут назад
Киев отменил возложение цветов к могиле Неизвестного солдата
Фото: globallookpress.com
Украинские власти отменили возложение цветов и венков к могиле Неизвестного солдата во время визитов зарубежных глав в Киев. Так правительство Зеленского пытается переписать историю и «замолчать» вклад украинского народа в победу в Великой Отечественной войне.
О новшестве сообщила партия «Оппозиционная платформа — За жизнь». Политики считают, что власть не оставляет попыток «нивелировать» подвиг украинского народа.

Кабинет министров одобрил предложенные Минветеранов изменения в положение о государственном протоколе и церемониале Украины, изъяв из программы государственного визита церемонию возложения главами иностранных государств венка к могиле Неизвестного солдата в Киеве, — сказано в сообщении на сайте партии.

Согласно новой редакции протокола, возложение цветов предлагается перенести к памятнику участникам Майдана, украинским силовикам в Донбассе и борцам за независимость Украины в XX веке.
Также меняются правила инаугурации президента. Во время церемонии отменяется возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата.

Все эти новшества являются не чем иным, как очередной попыткой переписать историю. Вычеркнуть из памяти людей трагические события Великой Отечественной войны, приуменьшить, замолчать вклад украинского народа в достижение Великой Победы, — подытоживает политическое объединение.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на Украине снесли последний памятник Владимиру Ленину из тех, что расположены на открытой территории. После Евромайдана Верховная рада приняла закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов…», который запрещает пропаганду советской символики.
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В мире , Украина , День Победы , Верховная Рада , Киев
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