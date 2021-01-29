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«Готовимся, как к войне»: Билл Гейтс предупредил о новых пандемиях 

Газета.Ru 52 минуты назад
Гейтс поделился советами по подготовке к новой пандемии
Фото: Газета.Ru
Миллиардер Билл Гейтс вместе со своей женой Мелиндой опубликовали ежегодное послание, в котором призвали весь мир извлечь уроки из непростого 2020 года, а также начать подготовку к новым пандемиям, которые обязательно произойдут. Что нужно сделать, чтобы избежать таких же потерь, как от COVID-19, — в материале "Газеты.Ru".
Несмотря на то, что пандемия коронавируса все еще продолжается, у Билла Гейтса уже есть рекомендации о том, как смягчить последствия от новых болезней, которые могут распространиться на весь мир. В своем ежегодном послании сооснователь Microsoft и его супруга рассказали о том, как изменилась жизнь после COVID-19, и как международное сообщество должно уже сейчас готовиться к новым аналогичным вызовам.

«Когда мы составляли наше прошлогоднее послание, мир только начинал осознавать, насколько серьезной может стать пандемия нового коронавируса. Несмотря на то, что наш [благотворительный] фонд уже давно был озабочен вероятными всплесками заболеваний, — особенно после эпидемии Эболы в Западной Африке — мы были шокированы тем, насколько сильно COVID-19 повлиял на экономику, образование и благосостояние людей во всем мире», — заявил Гейтс.

Миллиардер предупреждает: реальность такова, что пандемия COVID-19 станет не последней в истории человечества. При этом пока неизвестно, какая болезнь выйдет из-под контроля на этот раз — грипп, коронавирус или новое, еще никому неизвестное заболевание.
Билл Гейтс указывает на то, что угроза новой пандемии неминуема, и, как бы ни было это страшно признавать, она может наступить даже в результате акта биотерроризма.
Однако хорошие новости заключаются в том, что человечество может предпринять ряд мер, чтобы не допустить таких же тяжелых последствий, как в 2020 году.

«Чтобы предотвратить повторение тягот прошлого года, к подготовке к пандемии необходимо относиться так же серьезно, как мы относимся к угрозе войны», — заявил Гейтс.

По словам миллиардера, чтобы преодолеть следующий глобальный вызов с минимальными потерями, необходимо, прежде всего, нарастить масштабы тестирования. Гейтс называет это «мега-тестированием». Для этого понадобятся такие мощности и инструменты, которые могли бы принимать и расшифровывать анализы 20% мировой популяции еженедельно. Кроме того, нужно развивать перспективные направления в фармакологии, например, создание препаратов на базе моноклональных антител, которые показали свою эффективность в снижении вероятности летального исхода при COVID-19. Гейтс также отмечает высокий потенциал вакцин на базе РНК.
Еще в начале декабря 2020 года миллиардер предложил создать команду из 3 тысяч врачей-инфекционистов, чья работа будет заключаться в выявлении эпидемии на ранних ее этапах.

«Представьте, что этот отряд — как пожарная пандемичная команда. Это профессионалы, которые могут моментально отреагировать на возникший вызов. Когда же пандемии нет, они могут тренировать свои навыки на малярии и полиомиелите», — рассказывает Гейтс.

Также филантроп предложил проводить «микробные соревнования», которые будут представлять собой полную симуляцию пандемии, в рамках которой медицинские специалисты смогут тренироваться и совершенствоваться — по аналогии с военными учениями, которые подготавливают армию к настоящим боевым действиям.
Ранее Гейтс в интервью газете Sueddeutsche Zeitung заявил о том, что в мире может разразиться пандемия, которая станет в десятки раз хуже предыдущей.
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В мире , Статьи , Билл Гейтс , Microsoft , Газета.Ru
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