Лукашенко признал, что он не святой 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил студентам Белорусского государственного университета (БГУ), что за четверть века своего правления он допустил много ошибок, но стыдиться ему нечего. По его словам, молодым белорусам никто не запрещает высказывать свое мнение, но напомнил, что в последнее время оно формируется в угоду европейским странам, сообщает издание Tut.by.

Лукашенко заявил, что решился на встречу со студентами в БГУ, потому что никого «в своей стране» не боится. За время своего президентства, по его словам, он много раз оступался, но избежал системных ошибок.

«Да, я не святой. (Но) мне нечего стыдиться перед вами за любые свои поступки», — пояснил глава государства.

Обращаясь к участникам встречи, он отметил, что им «никто не запрещает говорить», если это в рамках закона. По его словам, в последнее время многие озаботились защитой суверенитета Белоруссии. При этом некоторые активные граждане республики «обустроились в Литве» и «жируют на зарубежных грантах», добавил президент.

« (Они), очевидно, представляют интересы других государств. Кто не слепой, тот это видит», — заявил Лукашенко.

Раскачиванием ситуации в Белоруссии занимаются «конкуренты». Они выигрывают от санкций, которые вводятся в отношении руководства республики, пояснил национальный лидер. Он добавил, что за 25 лет удалось создать государство «из окровавленного куска огромной империи». Лукашенко призвал студентов исправлять допущенные ошибки, а не «ломать, что было создано собственными руками».