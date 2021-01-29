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Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Ланового 

ИА Regnum 56 минут назад
Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Ланового
Фото: РИА Новости
Свои соболезнования родным и близким советского и российского актера, народного артиста СССР Василия Ланового выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом 29 января сообщает агентство БелТА.

«Ушел из жизни талантливый и всенародно любимый артист, искренний и обаятельный человек», — говорится в тексте сообщения белорусского лидера.

Также Лукашенко отметил, что врождённая интеллигентность, профессионализм, особая энергетика и благородная манера игры позволили Лановому создать множество запоминающихся образов, ставшими эталонами для актёрского мастерства.

«Светлая память о нём всегда будет жить в наших сердцах», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свои соболезнования по поводу кончины актёра Василия Ланового выразил президент России Владимир Путин.
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В мире , Василий Лановой , Александр Лукашенко , Владимир Путин
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