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Елизавета II ищет инстаграм-менеджера с зарплатой 2,7 млн рублей 

Артём Кульша 1 час назад
Елизавета II ищет инстаграм-менеджера с зарплатой 2,7 млн рублей
Фото: ТАСС
Королева Великобритании Елизавета II ищет инстаграм-менеджера. Об этом сообщает Marie Claire.
Официально должность называется «Помощник старшего сотрудника по коммуникациям». Тому, кто ее займет, предстоит руководить развитием присутствия королевы в медиапространстве, в том числе в социальных сетях, — инициировать публикацию новостей другими людьми и писать их самому.

«Играя ключевую роль во всех внутренних коммуникациях, от ежегодных мероприятий и брифингов до разовых кампаний, вы сможете применить свои творческие таланты и технические знания для создания видео, анимации, иллюстраций и тому подобного», — сказано в описании вакансии.

Также в нем говорится, что кандидат должен свободно владеть цифровыми технологиями, иметь опыт работы редактором сайта или социальных сетей. Заработная плата составит 27 тысяч фунтов стерлингов в год (более 2,8 миллиона рублей в год и свыше 230 тысяч рублей в месяц) плюс бонусы. Работать предстоит в Букингемском дворце.
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Комментарии 1
В мире , Елизавета II
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