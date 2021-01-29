Елизавета II ищет инстаграм-менеджера с зарплатой 2,7 млн рублей 

Официально должность называется «Помощник старшего сотрудника по коммуникациям». Тому, кто ее займет, предстоит руководить развитием присутствия королевы в медиапространстве, в том числе в социальных сетях, — инициировать публикацию новостей другими людьми и писать их самому.

«Играя ключевую роль во всех внутренних коммуникациях, от ежегодных мероприятий и брифингов до разовых кампаний, вы сможете применить свои творческие таланты и технические знания для создания видео, анимации, иллюстраций и тому подобного», — сказано в описании вакансии.

Также в нем говорится, что кандидат должен свободно владеть цифровыми технологиями, иметь опыт работы редактором сайта или социальных сетей. Заработная плата составит 27 тысяч фунтов стерлингов в год (более 2,8 миллиона рублей в год и свыше 230 тысяч рублей в месяц) плюс бонусы. Работать предстоит в Букингемском дворце.