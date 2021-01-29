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Москва

СМИ: штурмовавший Капитолий «викинг» готов дать показания против Трампа 

РИА Новости 34 минуты назад
Адвокат штурмовавшего Капитолий Джейкоба Энтони Ченсли, ставшего известным в соцсетях как "викинг", заявил, что его клиент готов дать показания против экс-президента Дональда Трампа на слушаниях по импичменту, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Ранее прокуратура предъявила обвинения Ченсли, который получил широкую известность как "викинг" или "шаман" после того, как он в ходе протеста ворвался в здание Конгресса США в меховой шапке с рогами и копьем. "Викингу" из штата Аризона предъявили обвинения в преднамеренном вторжении и пребывании в режимном здании или на территории без законных полномочий, а также вторжении с применением силы и нарушении порядка на территории Капитолия. Ченсли был взят под стражу.
Его адвокат Альберт Уоткинс заявил, что Ченсли ранее был "очарован" Трампом. По мнению Уоткинса, Ченсли действовал по приглашению экс-президента при штурме Капитолия и потому заслуживал помилования от Трампа. Отказ Трампа объявить о помиловании для своих сторонников разочаровал Ченсли.

"Он почувствовал себя так, словно президент предал его", — заявил Уоткинс.

Адвокат отметил, что пока не разговаривал ни с одним из членов сената, однако считает важным, чтобы сенаторы услышали голоса тех, кто стал целью подстрекательств со стороны Трампа. Помимо "викинга" о том, что на штурм Капитолия их подвигли слова Трампа, заявили ещё четыре человека, которым власти предъявили обвинения. Их показания могут быть заслушаны в процессе по импичменту, отмечает агентство.
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Ченсли участвовал в штурме Капитолия в полуголом виде, с боевой раскраской на лице, в меховой шапке с рогами и c копьем в руках.
Его тело покрыто татуировками, которые связывают с древнескандинавскими символами и опосредованно — с фашизмом. Ченсли также является приверженцем теории заговора QAnon, согласно которой демократы будто бы организовали сеть социальной эксплуатации несовершеннолетних в вашингтонском ресторане, а президент-республиканец Дональд Трамп борется с этим заговором. Первоначально эта теория, не имеющая подтверждения, появилась на малоизвестных форумах, но впоследствии проникла в политику.
Шестого января сторонники Трампа штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
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Комментарии 6
В мире , Видео , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Пентагон , Генпрокуратура РФ , Конгресс США , МВД , Associated Press
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