Адвокат штурмовавшего Капитолий Джейкоба Энтони Ченсли, ставшего известным в соцсетях как "викинг", заявил, что его клиент готов дать показания против экс-президента Дональда Трампа на слушаниях по импичменту, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее прокуратура предъявила обвинения Ченсли, который получил широкую известность как "викинг" или "шаман" после того, как он в ходе протеста ворвался в здание Конгресса США в меховой шапке с рогами и копьем. "Викингу" из штата Аризона предъявили обвинения в преднамеренном вторжении и пребывании в режимном здании или на территории без законных полномочий, а также вторжении с применением силы и нарушении порядка на территории Капитолия. Ченсли был взят под стражу.

Его адвокат Альберт Уоткинс заявил, что Ченсли ранее был "очарован" Трампом. По мнению Уоткинса, Ченсли действовал по приглашению экс-президента при штурме Капитолия и потому заслуживал помилования от Трампа. Отказ Трампа объявить о помиловании для своих сторонников разочаровал Ченсли.

"Он почувствовал себя так, словно президент предал его", — заявил Уоткинс.

Адвокат отметил, что пока не разговаривал ни с одним из членов сената, однако считает важным, чтобы сенаторы услышали голоса тех, кто стал целью подстрекательств со стороны Трампа. Помимо "викинга" о том, что на штурм Капитолия их подвигли слова Трампа, заявили ещё четыре человека, которым власти предъявили обвинения. Их показания могут быть заслушаны в процессе по импичменту, отмечает агентство.

Ченсли участвовал в штурме Капитолия в полуголом виде, с боевой раскраской на лице, в меховой шапке с рогами и c копьем в руках.

Его тело покрыто татуировками, которые связывают с древнескандинавскими символами и опосредованно — с фашизмом. Ченсли также является приверженцем теории заговора QAnon, согласно которой демократы будто бы организовали сеть социальной эксплуатации несовершеннолетних в вашингтонском ресторане, а президент-республиканец Дональд Трамп борется с этим заговором. Первоначально эта теория, не имеющая подтверждения, появилась на малоизвестных форумах, но впоследствии проникла в политику.