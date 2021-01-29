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Москва

Лукашенко заявил, что в день его инаугурации готовилась провокация 

ТАСС 40 минут назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в день его инаугурации готовилась провокация.

" [Ко] мне накануне приходит председатель комитета, на стол документы: хотят устроить провокацию с депутатами", — рассказал президент в пятницу на встрече со студенческой молодежью, сообщает агентство БелТА.

Президент Белоруссии заявил, что за более чем четверть века его президентства власть не допустила системных ошибок.

"Да, я не святой. Невозможно проработать президентом больше четверти века и где-то не оступиться, не совершить ошибки. Но системных ошибок мы с вами не допустили", — сказал президент на встрече со студентами.

Лукашенко добавил, что белорусы построили первое суверенное, независимое государство на обломках огромной империи. "Мы окровавленный кусок этой империи взяли в руки, возродили и на его основе создали государство. И мне посчастливилось быть первым президентом нашего суверенного государства", — сказал он, добавив, что именно поэтому готов защищать государство. "На лошади, на танке, на бронетранспортере, с пулеметом, автоматом в руках — чего бы мне это не стоило, я буду защищать свою страну", — заявил белорусский лидер.
Лукашенко заявил о готовности защищать Белоруссию на танке
Лукашенко возглавляет Белоруссию с 1994 года. Прошедшие 9 августа прошлого года президентские выборы стали шестыми в его карьере. По данным ЦИК, он победил, набрав 80,10% голосов. Его основной соперник — Светлана Тихановская не признала результаты голосования. На этом фоне в стране начались массовые акции протеста несогласных с итогами выборов, которые продолжаются до сих пор.
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В мире , Видео , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко
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