" [Ко] мне накануне приходит председатель комитета, на стол документы: хотят устроить провокацию с депутатами", — рассказал президент в пятницу на встрече со студенческой молодежью, сообщает агентство БелТА.

Президент Белоруссии заявил, что за более чем четверть века его президентства власть не допустила системных ошибок.

"Да, я не святой. Невозможно проработать президентом больше четверти века и где-то не оступиться, не совершить ошибки. Но системных ошибок мы с вами не допустили", — сказал президент на встрече со студентами.

Лукашенко добавил, что белорусы построили первое суверенное, независимое государство на обломках огромной империи. "Мы окровавленный кусок этой империи взяли в руки, возродили и на его основе создали государство. И мне посчастливилось быть первым президентом нашего суверенного государства", — сказал он, добавив, что именно поэтому готов защищать государство. "На лошади, на танке, на бронетранспортере, с пулеметом, автоматом в руках — чего бы мне это не стоило, я буду защищать свою страну", — заявил белорусский лидер.