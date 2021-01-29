В ДНР предсказали «революцию» в отношениях с Украиной 

«Мы понимаем, что такой шаг спровоцирует большое давление Запада на Россию. Кроме того, вокруг России и внутри нее сейчас сложились такие обстоятельства, с которыми сложно не считаться, поэтому надо понимать — одними желаниями горы не сдвинуть. Мы говорим о возвращении Донбасса домой как о сложном и долгом процессе, который не может быть совершен в одночасье. Пока мы можем сделать только так, чтобы де-факто ДНР стала частью России уже сейчас, а де-юре тогда, когда для этого сложится благоприятная обстановка», — заключил собеседник.