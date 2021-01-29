В ДНР предсказали «революцию» в отношениях с Украиной 

«На форуме прозвучали два основополагающих тезиса, которые могут привести к очень значительным политическим последствиям. Во-первых, стало понятно, что в Донецке взят однозначный курс не просто на интеграцию с Россией, а на присоединение к ней. С учетом того, что на встрече присутствовали российские политические деятели и медийные персоны, это не просто наше желание, а большая двусторонняя работа», — уверен командир бригады «Восток» ополчения ДНР, экс-глава совета безопасности республики Александр Ходаковский.
«На форуме произошла маленькая революция в постановке этого вопроса. Вплоть до вчерашнего дня мы продолжали на официальном уровне повторять мантру о необходимости выполнения Минских соглашений, которые, в конечном итоге, должны были привести нас к возвращению в состав Украины на каких-то автономных правах», — напомнил Ходаковский.
«Но вчера произошел поворот всей доктрины в диаметрально противоположную сторону. Мы ясно дали понять, что «Минску», о котором не было сказано ни слова за шесть часов бесед, мы больше не верим. И если раньше мы виляли, петляли, ходили вокруг этой наряженной елки под названием «Минские договоренности», то теперь мы, наконец, обсудили отход от них, и этот факт сложно переоценить», — подчеркнул собеседник.
«Конечно, форум будет использован для того, чтобы обвинить и Москву, и нас в том, что мы похоронили Минские соглашения. Но они были настолько никчемны, что и хоронить там нечего», — констатировал он.
«Мы понимаем, что такой шаг спровоцирует большое давление Запада на Россию. Кроме того, вокруг России и внутри нее сейчас сложились такие обстоятельства, с которыми сложно не считаться, поэтому надо понимать — одними желаниями горы не сдвинуть. Мы говорим о возвращении Донбасса домой как о сложном и долгом процессе, который не может быть совершен в одночасье. Пока мы можем сделать только так, чтобы де-факто ДНР стала частью России уже сейчас, а де-юре тогда, когда для этого сложится благоприятная обстановка», — заключил собеседник.
«Люди Донбасса хотят жить у себя дома и хотят быть частью своей огромной, великой нашей щедрой родины. И мы обязаны им это обеспечить», — заявила Симоньян.