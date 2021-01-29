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В ДНР предсказали «революцию» в отношениях с Украиной 

Деловая газета «Взгляд» 26 минут назад
В ДНР предсказали «революцию» в отношениях с Украиной
Фото: РИА Новости
«Намерение расширить территорию ДНР до границ Донецкой области — это маленькая революция в самой постановке вопросов о будущем Донбасса и наших отношениях с Украиной», — заявил газете ВЗГЛЯД военно-политический деятель ДНР Александр Ходаковский, комментируя первые итоги интеграционного форума «Русский Донбасс», открывшегося в Донецке.

«На форуме прозвучали два основополагающих тезиса, которые могут привести к очень значительным политическим последствиям. Во-первых, стало понятно, что в Донецке взят однозначный курс не просто на интеграцию с Россией, а на присоединение к ней. С учетом того, что на встрече присутствовали российские политические деятели и медийные персоны, это не просто наше желание, а большая двусторонняя работа», — уверен командир бригады «Восток» ополчения ДНР, экс-глава совета безопасности республики Александр Ходаковский.

Вторым важным моментом, озвученным на форуме, собеседник назвал намерение расширить территорию ДНР до границ Донецкой области, значительная часть которой в настоящий момент контролируется Вооруженными силами Украины.

«На форуме произошла маленькая революция в постановке этого вопроса. Вплоть до вчерашнего дня мы продолжали на официальном уровне повторять мантру о необходимости выполнения Минских соглашений, которые, в конечном итоге, должны были привести нас к возвращению в состав Украины на каких-то автономных правах», — напомнил Ходаковский.

«Но вчера произошел поворот всей доктрины в диаметрально противоположную сторону. Мы ясно дали понять, что «Минску», о котором не было сказано ни слова за шесть часов бесед, мы больше не верим. И если раньше мы виляли, петляли, ходили вокруг этой наряженной елки под названием «Минские договоренности», то теперь мы, наконец, обсудили отход от них, и этот факт сложно переоценить», — подчеркнул собеседник.

Ходаковский предположил, что вероятный отказ от дальнейшего исполнения Минских договоренностей будет использован «противниками для выдвижения новых обвинений против России».

«Конечно, форум будет использован для того, чтобы обвинить и Москву, и нас в том, что мы похоронили Минские соглашения. Но они были настолько никчемны, что и хоронить там нечего», — констатировал он.

Однако, по мнению Ходаковского, скорому присоединению Донбасса к России мешает достаточно много факторов.

«Мы понимаем, что такой шаг спровоцирует большое давление Запада на Россию. Кроме того, вокруг России и внутри нее сейчас сложились такие обстоятельства, с которыми сложно не считаться, поэтому надо понимать — одними желаниями горы не сдвинуть. Мы говорим о возвращении Донбасса домой как о сложном и долгом процессе, который не может быть совершен в одночасье. Пока мы можем сделать только так, чтобы де-факто ДНР стала частью России уже сейчас, а де-юре тогда, когда для этого сложится благоприятная обстановка», — заключил собеседник.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян выступила на форуме «Русский Донбасс» в Донецке, где призвала «забрать Донбасс домой».

«Люди Донбасса хотят жить у себя дома и хотят быть частью своей огромной, великой нашей щедрой родины. И мы обязаны им это обеспечить», — заявила Симоньян.

Интеграционный форум «Русский Донбасс» начался в четверг в Донецке с целью обсудить и принять доктрину идеологических основ политики Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Форум проходит в Центре Славянской культуры при участии общественных деятелей, ученых, журналистов из республик Донбасса и России, глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, депутатов Госдумы, передает ТАСС. Обсуждение доктрины пройдет в течение двух дней.
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Комментарии 3
В мире , Армия , Леонид Пасечник , Денис Пушилин , Маргарита Симоньян , Александр Ходаковский , Госдума , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Донецк
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