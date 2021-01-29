Всемирная туристская организация предсказала восстановление отрасли через 4 года

Восстановление международного туризма может занять до четырех лет. Об этом сообщает «Интерфакс».
50% экспертов, опрошенных Всемирной туристской организацией ООН, высказали мнение, что общее восстановление мировой экономики до показателей, предшествовавших пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, произойдет не раньше 2022 года. 43% экспертов считают, что восстановление международного туризма не произойдет до 2023-го, 41% — до 2024-го. 45% экспертов считают, что в 2021-м ситуация в туристической сфере будет лучше, чем в 2020-м, 30% — что хуже, 25% — что повторится.
«Сценарии, подготовленные Всемирной туристской организацией, показывают, что на полное восстановление туризма понадобится от 2,5 до четырех лет», — сообщили в организации.
Ранее, как сообщал «Рамблер», вице-президент Ассоциации туроператоров и руководитель комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму Илья Уманский рассказал, что число бронирований отдыха в Крыму на будущий курортный сезон резко возросло до показателей прошлого года.