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Москва

Назван срок восстановления международного туризма 

Артём Кульша 1 час назад
Всемирная туристская организация предсказала восстановление отрасли через 4 года
Фото: Reuters
Восстановление международного туризма может занять до четырех лет. Об этом сообщает «Интерфакс».
50% экспертов, опрошенных Всемирной туристской организацией ООН, высказали мнение, что общее восстановление мировой экономики до показателей, предшествовавших пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, произойдет не раньше 2022 года. 43% экспертов считают, что восстановление международного туризма не произойдет до 2023-го, 41% — до 2024-го. 45% экспертов считают, что в 2021-м ситуация в туристической сфере будет лучше, чем в 2020-м, 30% — что хуже, 25% — что повторится.

«Сценарии, подготовленные Всемирной туристской организацией, показывают, что на полное восстановление туризма понадобится от 2,5 до четырех лет», — сообщили в организации.

Ранее, как сообщал «Рамблер», вице-президент Ассоциации туроператоров и руководитель комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму Илья Уманский рассказал, что число бронирований отдыха в Крыму на будущий курортный сезон резко возросло до показателей прошлого года.
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В мире , Ассоциация туроператоров России , ООН , Российский союз туриндустрии
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