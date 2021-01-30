На Украине назвали запрет российской вакцины «борьбой с коронавирусом» 

«Еще прошлым летом Зеленский заявлял, что связи с западными партнерами помогут как можно раньше начать вакцинацию. Что Украина вскоре разработает собственный препарат. Но сегодня вакцинация в Украине в отличие от большинства стран Европы так и не началась. В закупках вакцины продолжаются подковерные игры с выстраиванием мутных схем и поиском непонятных посредников», — указали в ОПЗЖ.