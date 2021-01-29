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В Крыму ответили на слова Зеленского о «возвращении» полуострова 

Алиса Селезнёва 11 минут назад
В Крыму ответили на слова Зеленского о «возвращении» полуострова
Фото: ТАСС
Глава крымской региональной немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому, назвавшему присоединение Крыма к России «страшной ошибкой». Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщал «Рамблер», Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. В отношении России были введены санкции. На днях президент Украины Владимир Зеленский назвал выход Крыма из состава страны «страшной ошибкой», которую нужно исправить. Он отметил, что для решения проблемы будет создана международная площадка — «Крымская платформа».
В свою очередь Гемпель напомнил, что Крым вернулся на свою историческую родину.

«Относительно ошибки, господин Зеленский, она как раз в 2014 года была исправлена. Причем исправлена окончательно — Крым вернулся обратно на свою историческую родину, ибо по досадной ошибке находился долгие годы на чужбине в составе украинского государства», — отметил он.

Политик также призвал президента Украины «прекратить обманывать свой народ» по поводу возвращения Крыма и начать курс на сближение с Россией.
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Комментарии
В мире , Юрий Гемпель , Владимир Зеленский , РИА Новости
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