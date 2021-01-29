Зеленский утвердил новые санкции против России 

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 января 2021 года «О внесении изменений в решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 декабря 2020 года»», — говорится в указе.

Также в документе подчеркивается, что контроль за выполнением решения возложен на секретаря СНБО.

При этом сам список юридических и физических лиц, попавших под санкции, не приведен. Однако указано, что одно из решений Совета национальной безопасности и обороны Украины засекречено.

«Министерству иностранных дел Украины проинформировать компетентные органы Европейского союза, США и других государств о введении санкций и поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер», — отмечается в документе.

Как сообщал «Рамблер», антироссийские санкции были введены Украиной после присоединения Крыма к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования.