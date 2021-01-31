Трамп остался без адвокатов накануне процесса об импичменте 

Два адвоката из команды бывшего президента США Дональда Трампа покинули его команду. Юристы Дебора Барбье и Бутч Бауэрс должны были представлять интересы экс-главы Белого дома на процессе об импичменте. Обоих адвокатов Трамп нанял на прошлой неделе, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник. И теперь, за две недели до процесса , Трамп остался без адвокатов и кто будет его защищать, неизвестно.

Второй по счету импичмент Дональду Трампу вынесли в Палате представителей Конгресса США . Это произошло 13 января. Формальной причиной стали обвинения бывшего главы государства в подстрекательстве. В начале января его сторонники ворвались в Капитолий , устроили погром и в течение нескольких часов удерживали здание. В беспорядках погибли и пострадали люди.

Трамп публично осудил действия нападавших, однако Палата представителей своего решения не изменила. Многие политологи и эксперты усмотрели в этом попытку уничтожить будущую политическую карьеру Трампа.

Уникальность ситуации не только в том, что Трамп — первый президент США, которому импичмент выносился дважды, но и в том, что делается это задним числом. Если его осудят, то на политической карьере в будущем можно ставить крест. Переизбраться на пост президента или занять другую ключевую роль в правительстве страны он уже не сможет.

Является ли рассмотрение вопроса об импичменте задним числом конституционным, специалисты не знают. Единства во мнениях нет даже среди сторонников бывшего президента. Сенаторы взяли на себя решение этого вопроса.