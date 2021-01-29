В Дании признали Россию сверхдержавой 

Бывший министр иностранных дел Дании Уффе Эллеманн-Йенсен признал, что Россия при президенте Владимире Путине вернула себе статус военной сверхдержавы. Такое мнение он выразил в статье для издания Berlingske, передает «ИноСМИ»

Он отметил обновленные и хорошо обученные сухопутные силы, показавшие свою эффективность в Сирии. Кроме того, бывший министр высоко оценил модернизацию военно-воздушных сил. Он добавил, что Россия остается сверхдержавой и благодаря ядерному арсеналу.

При этом Эллеманн-Йенсен подчеркнул, что в российском ВПК есть и слабые места, которые компенсируются мощью в других областях. В качестве примера он привел военно-морские силы, которые не подходят для крупных операций в мировом океане.

В июне 2019-го года президент Владимир Путин заявил , что Россия не стремится к статусу сверхдержавы, поскольку не хочет навязывать свое влияние другим странам. По его словам, Россия не хочет возвращаться «к тому состоянию, в котором находился Советский Союз», который навязывал соседям, в том числе Восточной Европе, образ жизни и политическую систему.