Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Politico: Пентагон приостановил сделанные Трампом назначения в консультативный совет 

ТАСС 14 минут назад
Пентагон приостановил ряд назначений Трампа
Фото: Reuters
Министерство обороны США приостановило рассмотрение ряда предложенных администрацией бывшего президента Дональда Трампа кандидатур в консультативный совет. Об этом сообщила в четверг газета Politico со ссылкой на полученное членами совета письмо.

"Данное решение не позволяет ряду назначенцев Трампа, в частности менеджеру его предыдущей предвыборной кампании Кори Левандовски и бывшему советнику предвыборного штаба Дэвиду Босси, работать в группах, предоставляющих консультации министру обороны, по крайней мере временно, — отмечает издание. — Такие меры направлены на то, чтобы определить, были ли соответствующие назначения политически мотивированными".

Возможные ограничения касаются тех, кто еще не приведен к присяге или в отношении кого не завершены процедуры проверок безопасности и раскрытия финансовой информации. Некоторые новые участники совета, включая бывшего исполняющего обязанности заместителя главы Пентагона по политическим делам Энтони Тату, были приведены к присяге за день до прихода к власти Джо Байдена. По данным Politico, команда демократа изучает, можно ли заменить десятки представителей в советах и правительственных комиссиях, назначенных Трампом незадолго до сложения полномочий.

"Министр обороны пересматривает текущую политику ведомства на предмет внесения каких-либо изменений, в том числе касающихся консультативных советов. Никаких окончательных решений по составу совета не принято", — сказал помощник шефа Пентагона по связям с общественностью Джон Кирби.

Видео дня. Русского блогера-миллионника наказали за вечеринки на Бали
ТАСС: последние новости
Суд на Украине отменил решение кабмина об изменении правил написания русских фамилий Суд на Украине отменил решение кабмина об изменении правил написания русских фамилий Экс-президенту Украины Януковичу предъявили обвинение в госизмене Экс-президенту Украины Януковичу предъявили обвинение в госизмене Лукашенко заявил, что спецслужбы Белоруссии пресекли попытки "взрывать дома и улицы" Лукашенко заявил, что спецслужбы Белоруссии пресекли попытки "взрывать дома и улицы"
Комментарии
В мире , США , Джон Кирби , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Пентагон
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Руслан Белый пошутил на прощании с Александром Шаляпиным
00:57
Руслан Белый пошутил на прощании с Александром Шаляпиным
Шоу-бизнес Общество
Пенсионерку пинками вытолкали из автобуса в Красноярске
00:45
Пенсионерку пинками вытолкали из автобуса в Красноярске
Происшествия
Вертолет столкнулся с аэропортом под Красноярском
00:12
Вертолет столкнулся с аэропортом под Красноярском
Происшествия
Удар водометом по протестующему в Нидерландах попал на видео
00:06
Удар водометом по протестующему в Нидерландах попал на видео
В мире Происшествия
В центре Челябинска прогремел взрыв
00:25
В центре Челябинска прогремел взрыв
Происшествия
Контролеры избили безбилетника в московской электричке
02:04
Контролеры избили безбилетника в московской электричке
Происшествия
На пороховом заводе в Перми слышали взрыв
00:26
На пороховом заводе в Перми слышали взрыв
Происшествия Пожары
Момент наезда Porsche на девушку на переходе в Москве попал на видео
00:10
Момент наезда Porsche на девушку на переходе в Москве попал на видео
Происшествия
Мужчина час продержал самолет на взлетно-посадочной полосе
00:53
Мужчина час продержал самолет на взлетно-посадочной полосе
Происшествия
Пьяный россиянин угнал авто умершего и попал в ДТП
01:10
Пьяный россиянин угнал авто умершего и попал в ДТП
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение