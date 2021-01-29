Пентагон приостановил ряд назначений Трампа

"Данное решение не позволяет ряду назначенцев Трампа, в частности менеджеру его предыдущей предвыборной кампании Кори Левандовски и бывшему советнику предвыборного штаба Дэвиду Босси, работать в группах, предоставляющих консультации министру обороны, по крайней мере временно, — отмечает издание. — Такие меры направлены на то, чтобы определить, были ли соответствующие назначения политически мотивированными".