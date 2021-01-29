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СМИ: ЕС может заблокировать поставки вакцины от COVID в Британию 

Газета.Ru и ещё 1 18 минут назад
Европа может оставить Британию без вакцины от COVID-19
Фото: Depositphotos
Европейский союз может заблокировать поставки вакцины от коронавируса нового типа, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, в Великобританию с целью сохранить запасы препарата на внутреннем рынке, сообщает британское издание Independent со ссылкой на письмо главы Евросовета Шарля Мишеля.
Данный вопрос рассматривается на фоне проблем с поставками в ЕС вакцины компании AstraZeneca, которая гарантировала предоставление своего препарата Великобритании, но задерживает передачу вакцины Евросоюза из-за более поздней даты подписания контракта, отмечает издание.
В своем письме Мишель отмечает, что европейская сторона продолжит усилия по разрешению вопроса с AstraZeneca "путем диалога и переговоров".

"Однако, если не удастся найти удовлетворительное решение, я считаю, что нам следует изучить все варианты и использовать все правовые средства и меры принуждения, имеющиеся в нашем распоряжении", — указано в письме главы Евросовета.

Ранее руководитель англо-шведской компании AstraZeneca Паскаль Сорио заявил об отставании от графика производства вакцины от коронавируса.
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Комментарии 2
В мире , COVID-19 , Шарль Мишель , ЕС , Европейский совет , Pfizer , Великобритания
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