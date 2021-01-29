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Москва

Двое британцев оштрафованы на $13,7 тысяч каждый за игру в снежки 

Газета.Ru 17 минут назад
Британцев оштрафовали за игру в снежки
Фото: Depositphotos
Двоим британцам выписали штрафы на 10 тысяч фунтов стерлингов (около $13,7 тысячи) каждому за организацию массовой игры в снежки в городе Лидс. Об этом сообщает Sky News.
По заявлениям полиции, молодые люди нарушили ограничения, введенные для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Один из организаторов игры уже был оштрафован за нарушение мер по COVID-19 в ноябре прошлого года, указано в сообщении.
Ранее стало известно, что в результате заражения коронавирусом в Великобритании скончались более 100 тысяч человек.
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В мире , Великобритания
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