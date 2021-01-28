Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Экс-президенту Украины Януковичу предъявили обвинение в госизмене 

ТАСС и ещё 1 46 минут назад
Януковичу предъявили обвинение в госизмене
Фото: ТАСС
Государственное бюро расследований (ГБР) предъявило обвинение бывшему президенту Украины Виктору Януковичу по статье "государственная измена" в связи с подписанием в 2010 году с Россией так называемых харьковских соглашений. Об этом говорится в опубликованном в четверг сообщении ведомства.

"28 января следователями ГБР по согласованию с прокурором офиса генпрокурора Украины осуществлено письменное сообщение о подозрении бывшему президенту Украины в совершении государственной измены", — отмечается в тексте.

21 апреля 2010 года представители Украины и России подписали в Харькове соглашения об условиях пребывания Черноморского флота РФ. Согласно этим документам, пребывание флота в Крыму было согласовано на 25 лет в обмен на снижение цены на российский газ на 30%, но не более чем на $100 за каждую тысячу кубометров. После воссоединения Крыма с РФ в 2014 году президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении действия четырех соглашений с Украиной по Черноморскому флоту.
Вассерман объяснил, почему всю Украину нужно «воссоединить» с Россией
По версии следствия, документы нанесли вред суверенитету и территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а также государственной и экономической безопасности страны. В свою очередь офис генпрокурора сообщил в четверг, что вследствие подписания соглашений "был увеличен личный состав войск и военной техники Вооруженных сил РФ на территории Украины вместо подготовки к их уменьшению и выводу" из страны.
Янукович признан на родине виновным в государственной измене и пособничестве в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны. Его заочно приговорили к 13 годам лишения свободы. Адвокаты экс-президента подали ряд апелляций на решение суда. Сам Янукович вину отрицает и называет приговор незаконным.
Кроме того, он является фигурантом уголовного дела, связанного с событиями на "майдане" 18-20 февраля 2014 года.
Видео дня. Русского блогера-миллионника наказали за вечеринки на Бали
ТАСС: последние новости
Суд на Украине отменил решение кабмина об изменении правил написания русских фамилий Суд на Украине отменил решение кабмина об изменении правил написания русских фамилий Лукашенко пообещал политическую амнистию, если ему докажут наличие политзаключенных Лукашенко пообещал политическую амнистию, если ему докажут наличие политзаключенных Генсек ООН заявил, что решение выдвинуться на новый срок было простым Генсек ООН заявил, что решение выдвинуться на новый срок было простым
Комментарии 10
В мире , Виктор Янукович , Владимир Путин , Киев , Харьков
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Руслан Белый пошутил на прощании с Александром Шаляпиным
00:57
Руслан Белый пошутил на прощании с Александром Шаляпиным
Шоу-бизнес Общество
Пенсионерку пинками вытолкали из автобуса в Красноярске
00:45
Пенсионерку пинками вытолкали из автобуса в Красноярске
Происшествия
Вертолет столкнулся с аэропортом под Красноярском
00:12
Вертолет столкнулся с аэропортом под Красноярском
Происшествия
Удар водометом по протестующему в Нидерландах попал на видео
00:06
Удар водометом по протестующему в Нидерландах попал на видео
В мире Происшествия
В центре Челябинска прогремел взрыв
00:25
В центре Челябинска прогремел взрыв
Происшествия
Контролеры избили безбилетника в московской электричке
02:04
Контролеры избили безбилетника в московской электричке
Происшествия
На пороховом заводе в Перми слышали взрыв
00:26
На пороховом заводе в Перми слышали взрыв
Происшествия Пожары
Момент наезда Porsche на девушку на переходе в Москве попал на видео
00:10
Момент наезда Porsche на девушку на переходе в Москве попал на видео
Происшествия
Мужчина час продержал самолет на взлетно-посадочной полосе
00:53
Мужчина час продержал самолет на взлетно-посадочной полосе
Происшествия
Пьяный россиянин угнал авто умершего и попал в ДТП
01:10
Пьяный россиянин угнал авто умершего и попал в ДТП
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение