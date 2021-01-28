США призвали Россию и Турцию вывести войска из Ливии 

Соединённые Штаты обратились к России и Турции с призывам вывести свои войска с территории Ливии, заявил временный поверенный в делах США при ООН Ричард Миллс.
Он отметил, что, по октябрьскому соглашению о прекращении огня вывод войск и наёмников должен начаться немедленно.
В соответствии с соглашением о прекращении огня, достигнутым в октябре, мы призываем Турцию и Россию немедленно начать вывод своих сил из страны, а также вывод наемников и военных посредников, которых они наняли, финансировали, разместили и поддерживали в Ливии, — сказал Миллс.
Такое заявление представитель Вашингтона сделал в ходе заседания Совета безопасности ООН, передаёт «Интерфакс».
В 2011 году в Ливии произошёл государственный переворот. Лидер страны Муаммар Каддафи, правивший с 1979 года, был убит. К настоящему моменту в Ливии сформировались два противоборствующих центра власти — правительство национального согласия в Триполи, признанное ООН, и Восточное правительство, поддерживаемое командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром.
Как писал NEWS.ru ранее, президент РФ Владимир Путин назвал страны мира, в которых может обостриться обстановка. Политик отметил, что риск обострения ситуации сохраняется в Ираке, Ливане, Афганистане, а также в Персидском заливе.