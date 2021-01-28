США призвали Россию и Турцию вывести войска из Ливии 

В соответствии с соглашением о прекращении огня, достигнутым в октябре, мы призываем Турцию и Россию немедленно начать вывод своих сил из страны, а также вывод наемников и военных посредников, которых они наняли, финансировали, разместили и поддерживали в Ливии, — сказал Миллс.