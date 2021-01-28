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Москва

США призвали Россию и Турцию вывести войска из Ливии 

News.ru 33 минуты назад
США призвали Россию и Турцию вывести войска из Ливии
Фото: РИА Новости
Соединённые Штаты обратились к России и Турции с призывам вывести свои войска с территории Ливии, заявил временный поверенный в делах США при ООН Ричард Миллс.
Он отметил, что, по октябрьскому соглашению о прекращении огня вывод войск и наёмников должен начаться немедленно.

В соответствии с соглашением о прекращении огня, достигнутым в октябре, мы призываем Турцию и Россию немедленно начать вывод своих сил из страны, а также вывод наемников и военных посредников, которых они наняли, финансировали, разместили и поддерживали в Ливии, — сказал Миллс.

Такое заявление представитель Вашингтона сделал в ходе заседания Совета безопасности ООН, передаёт «Интерфакс».
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В 2011 году в Ливии произошёл государственный переворот. Лидер страны Муаммар Каддафи, правивший с 1979 года, был убит. К настоящему моменту в Ливии сформировались два противоборствующих центра власти — правительство национального согласия в Триполи, признанное ООН, и Восточное правительство, поддерживаемое командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром.
Как писал NEWS.ru ранее, президент РФ Владимир Путин назвал страны мира, в которых может обостриться обстановка. Политик отметил, что риск обострения ситуации сохраняется в Ираке, Ливане, Афганистане, а также в Персидском заливе.
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В мире , Ричард Миллс , Муаммар Каддафи , Владимир Путин , Совбез ООН , ООН , Интерфакс
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