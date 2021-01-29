Вдова Ларри Кинга назвала сепис причиной смерти телеведущего

Перед смертью знаменитый журналист Ларри Кинг говорил о любви и детях. Об этом рассказала его вдова, актриса Шон Кинг . Также женщина назвала реальную причину смерти супруга.

В интервью Entertainment Tonight вдова всемирно известного интервьюера подчеркнула, что Ларри скончался не от коронавирусной инфекции, как это считалось ранее. Истинной причиной смерти Кинга стал сепсис. Шон Кинг заявила, что её муж не хотел умирать, но в последний год, в связи с букетом перенесённых болезней, ему приходилось очень тяжело.

При этом Ларри Кинг сумел побороть COVID, но заболевание серьёзно на него повлияло. Тем не менее, по словам вдовы журналиста, её супругу удалось «уйти с боем».

Я люблю тебя, позаботься о детях, — такими были последние слова Кинга.

Известный американский журналист Ларри Кинг умер 23 января. Ему было 87 лет.