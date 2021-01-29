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Вдова Ларри Кинга назвала истинную причину смерти мужа 

News.ru и ещё 2 53 минуты назад
Вдова Ларри Кинга назвала сепис причиной смерти телеведущего
Фото: Reuters
Перед смертью знаменитый журналист Ларри Кинг говорил о любви и детях. Об этом рассказала его вдова, актриса Шон Кинг. Также женщина назвала реальную причину смерти супруга.
В интервью Entertainment Tonight вдова всемирно известного интервьюера подчеркнула, что Ларри скончался не от коронавирусной инфекции, как это считалось ранее. Истинной причиной смерти Кинга стал сепсис. Шон Кинг заявила, что её муж не хотел умирать, но в последний год, в связи с букетом перенесённых болезней, ему приходилось очень тяжело.
При этом Ларри Кинг сумел побороть COVID, но заболевание серьёзно на него повлияло. Тем не менее, по словам вдовы журналиста, её супругу удалось «уйти с боем».

Я люблю тебя, позаботься о детях, — такими были последние слова Кинга.

Известный американский журналист Ларри Кинг умер 23 января. Ему было 87 лет.
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За период своей карьеры Кинг взял интервью у 50 или 60 тысяч человек. В числе гостей его шоу были президент России Владимир Путин, все президенты США, начиная с Ричарда Никсона, артисты и музыканты, в частности Пол Маккартни, Стиви Уандер, Фрэнк Синатра, Марлон Брандо и многие другие, писал NEWS.ru.
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В мире , Причина смерти , Стиви Уандер , Шон Кинг , Ларри Кинг , Пол Маккартни , Владимир Путин , Ричард Никсон , Лос-Анджелес , США
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