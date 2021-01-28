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В Приднестровье вандалы разбили памятник генералу Маргелову 

РИА Новости 27 минут назад
В Приднестровье разбили памятник генералу Маргелову
Фото: МВД Приднестровской Молдавской Республики
Вандалы разбили памятник Герою Советского Союза, генералу армии Василию Маргелову в приднестровском городе Дубоссары, сообщил пресс-центр МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики.
Отмечается, что в дежурную часть Дубоссарского РОВД рано утром поступило сообщение от работника коммунальной службы, что на Мемориале Воинской славы разрушен памятник Маргелову.

"На месте происшествия эксперты обнаружили, что верхняя часть мемориальной стелы разломана на множество фрагментов, разбита и передняя часть основания памятника, на которой был изображен символ воздушно-десантных войск", — говорится в сообщении.

По факту вандализма проводится доследственная проверка.
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Сотрудники милиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемых лиц, опрашивают возможных очевидцев.
Маргелов — выдающийся советский военачальник, командующий воздушно-десантными войсками. С начала Великой Отечественной войны от командира стрелкового полка дорос до командира 49-й гвардейской стрелковой дивизии. Форсировал Днепр и освобождал Херсон, за что был удостоен звания Героя Советского Союза. Был награжден четырьмя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Красного Знамени, орденом Суворова второй степени, двумя орденами Отечественной войны первой степени, орденом Красной Звезды, орденами "За службу Родине в Вооруженных силах СССР" второй и третьей степеней, а также медалями.
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В мире , Василий Маргелов , МВД
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