На Украине завели уголовное дело из-за вмешательства в выборы США 

Государственное бюро расследований Украины завело уголовное дело из-за возможного вмешательства граждан страны в президентские выборы США . Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, следствие, которое уже началось, "должно дать ответы на очень многие вопросы". Ермак подчеркнул, что Киев вступает против вмешательства в дела любого государства и сделает все, чтобы виновные были привлечены к ответственности.

Он добавил, что "попытки многих сил как внутри страны, так и извне испортить отношения Украины с США не увенчались успехом".

В середине января Вашингтон ввел санкции против украинских граждан и информационных ресурсов, так как они якобы вмешались в президентские выборы в США, а также связаны с российской кампанией по дезинформации американских граждан.