Ещё
Далее:
Читайте также:
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

На Украине завели уголовное дело из-за вмешательства в выборы США 

Газета.Ru и ещё 4 2 часа назад
На Украине завели уголовное дело из-за вмешательства в выборы США
Фото: Reuters
Государственное бюро расследований Украины завело уголовное дело из-за возможного вмешательства граждан страны в президентские выборы США. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
По его словам, следствие, которое уже началось, "должно дать ответы на очень многие вопросы". Ермак подчеркнул, что Киев вступает против вмешательства в дела любого государства и сделает все, чтобы виновные были привлечены к ответственности.
На Украине назвали Байдена потомком киевских князей
Он добавил, что "попытки многих сил как внутри страны, так и извне испортить отношения Украины с США не увенчались успехом".
В середине января Вашингтон ввел санкции против украинских граждан и информационных ресурсов, так как они якобы вмешались в президентские выборы в США, а также связаны с российской кампанией по дезинформации американских граждан.
Видео дня. Русского блогера-миллионника наказали за вечеринки на Бали
Газета.Ru: последние новости
Лукашенко сравнил протестные акции в России и Белоруссии Лукашенко сравнил протестные акции в России и Белоруссии Генсек ООН назвал 2020-й "годом смерти" Генсек ООН назвал 2020-й "годом смерти" Названа цель звонка Байдена Путину Названа цель звонка Байдена Путину
В мире , Происшествия , Киев , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Руслан Белый пошутил на прощании с Александром Шаляпиным
00:57
Руслан Белый пошутил на прощании с Александром Шаляпиным
Шоу-бизнес Общество
Пенсионерку пинками вытолкали из автобуса в Красноярске
00:45
Пенсионерку пинками вытолкали из автобуса в Красноярске
Происшествия
Вертолет столкнулся с аэропортом под Красноярском
00:12
Вертолет столкнулся с аэропортом под Красноярском
Происшествия
Удар водометом по протестующему в Нидерландах попал на видео
00:06
Удар водометом по протестующему в Нидерландах попал на видео
В мире Происшествия
В центре Челябинска прогремел взрыв
00:25
В центре Челябинска прогремел взрыв
Происшествия
Контролеры избили безбилетника в московской электричке
02:04
Контролеры избили безбилетника в московской электричке
Происшествия
На пороховом заводе в Перми слышали взрыв
00:26
На пороховом заводе в Перми слышали взрыв
Происшествия Пожары
Момент наезда Porsche на девушку на переходе в Москве попал на видео
00:10
Момент наезда Porsche на девушку на переходе в Москве попал на видео
Происшествия
Мужчина час продержал самолет на взлетно-посадочной полосе
00:53
Мужчина час продержал самолет на взлетно-посадочной полосе
Происшествия
Пьяный россиянин угнал авто умершего и попал в ДТП
01:10
Пьяный россиянин угнал авто умершего и попал в ДТП
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение