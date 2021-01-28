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На Украине назвали Байдена потомком киевских князей 

РИА Новости 49 минут назад
На Украине назвали Байдена потомком киевских князей
Фото: © AP Photo / Evan Vucci
На Украине заинтересовались родословной президента США Джозефа Байдена и выявили у него родство с князями Рюриковичами. Об этом сообщает издание "Историческая правда".
Ранее специалист популярного французского портала Geneanet.org Тим Доулинг составил геналогическое древо Байдена и выяснил, что на рубеже XIV-XV веков в Англии жил прямой предок нового президента США барон Саймон де Фельбригг (1367-1431). Он был женат на Малгожате Тешинской (1370-1413) — дочери польского аристократа Пшемыслава I Носака (1336 — 1410), князя Тешинского и Гологовского.
Как пишет украинское издание, Пшемыслав, в свою очередь, был сыном Тешинского князя Казимира и княгини Евфемии Мазовецкой, дочери Марии Галицкой и внучкой короля Руси Юрия I (внука Даниила Галицкого).
Прадедом Казимира I был правнук Великого князя Киевского Мстислава I — Казимир I Опольский, а бабушкой по материнской линии Дюранса — дочь старшего сына Владимира Мономаха Великого князя киевского Мстислава Владимировича.
Далее в родословной идут польские аристократы, родственные династии Рюриковичей. Среди них потомки Ярослава Мудрого, Владимира Великого, Святополка II, Владимира Святославовича и других князей.
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В мире , Джозеф Байден , Ярослав Мудрый , Даниил Галицкий
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