Депутат Рады нахамил вице-спикеру Госдумы в ПАСЕ 

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Свое выступление в ПАСЕ Гончаренко начал с оскорблений в адрес России и президента Владимира Путина . В связи с этим вице-спикер Госдумы сделал украинскому парламентарию замечание.

«Считаем недопустимым оскорбление страны, главы государства. Должна быть культура, которая отсутствует у господина Гончаренко», — отметил Толстой.

Однако нападки на представителей России на этом не закончились.

«Это там вы граф Толстой, а здесь просто… простой!» — сказал Гончаренко, перейдя на русский язык.

Позднее, как пишет РИА Новости, российская делегация обратилась к председателю ПАСЕ и профильный комитет по регламенту с просьбой изучить заявления представителя Украины из-за его провокационных и «хамских» высказываний на заседании ассамблеи.

«Если бы кто-то из депутатов Госдумы позволил себе такое, он бы уже был вызван на ковер в комиссию по депутатской этике», — заключил Толстой.

28 января ПАСЕ приняла резолюцию, которая подтвердила полномочия российской делегации. Резолюцию поддержали 107 парламентариев, против проголосовали 36. Еще 24 человека воздержались.