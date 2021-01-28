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Депутат Рады нахамил вице-спикеру Госдумы в ПАСЕ 

Lenta.ru 1 час назад
Депутат Рады нахамил вице-спикеру Госдумы в ПАСЕ
Фото: РИА Новости
Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко нахамил главе российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), вице-спикеру Госдумы Петру Толстому. Выступление украинского парламентария публикует РИА Новости.
Свое выступление в ПАСЕ Гончаренко начал с оскорблений в адрес России и президента Владимира Путина. В связи с этим вице-спикер Госдумы сделал украинскому парламентарию замечание.

«Считаем недопустимым оскорбление страны, главы государства. Должна быть культура, которая отсутствует у господина Гончаренко», — отметил Толстой.

Однако нападки на представителей России на этом не закончились.

«Это там вы граф Толстой, а здесь просто… простой!» — сказал Гончаренко, перейдя на русский язык.

Позднее, как пишет РИА Новости, российская делегация обратилась к председателю ПАСЕ и профильный комитет по регламенту с просьбой изучить заявления представителя Украины из-за его провокационных и «хамских» высказываний на заседании ассамблеи.

«Если бы кто-то из депутатов Госдумы позволил себе такое, он бы уже был вызван на ковер в комиссию по депутатской этике», — заключил Толстой.

28 января ПАСЕ приняла резолюцию, которая подтвердила полномочия российской делегации. Резолюцию поддержали 107 парламентариев, против проголосовали 36. Еще 24 человека воздержались.

«Таким образом, резолюция принята», — заявил председатель ПАСЕ Рик Дамс

. На открытии зимней сессии ПАСЕ 25 января глава делегации Украины Мария Мезенцева выступала с предложением оспорить полномочия российской делегации.
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Комментарии 3
В мире , Петр Толстой , Алексей Гончаренко , Владимир Путин , Мария Мезенцева , Совет Европы , Госдума , Верховная Рада , РИА Новости
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