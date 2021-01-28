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Лукашенко пообещал защищать страну «на танке, БМП и с автоматом в руках» 

РИА Новости и ещё 12 1 час назад
Лукашенко заявил о готовности защищать Белоруссию на танке
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов и впредь защищать страну, если надо — "на танке, БМП, с автоматом в руках".

"И меня в том упрекать не надо, что я защищал свою страну. Это мои конституционные обязанности. И я буду защищать, чего бы мне это ни стоило. Надо — на танке, БМП, с автоматом в руках", — приводит в четверг слова Лукашенко Sputnik Беларусь.

Глава государства подчеркнул, что в период протестов в стране действия власти и его лично были направлены в первую очередь на защиту страны. "Ни в коем случае нельзя расслабляться. Нам люди никогда не простят нашей безалаберности. То, что мы действовали жестко, защищая свою страну, уже многие поняли. А остальные поймут", — добавил он.
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После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций протеста силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. Акции продолжаются до сих пор. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении протестов с улиц во дворы.
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В мире , Александр Лукашенко , МВД , ИА Sputnik , Минск
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