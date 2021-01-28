Лукашенко заявил о готовности защищать Белоруссию на танке

"И меня в том упрекать не надо, что я защищал свою страну. Это мои конституционные обязанности. И я буду защищать, чего бы мне это ни стоило. Надо — на танке, БМП, с автоматом в руках", — приводит в четверг слова Лукашенко Sputnik Беларусь.