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Король Иордании спрогнозировал голод в Средиземноморье 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Король Иордании спрогнозировал голод в Средиземноморье
Фото: Reuters
Голод и нехватка продовольствия могут стать к концу года насущной проблемой ряда стран Средиземноморья на фоне кризисов, связанных с пандемией коронавируса, заявил король Иордании Абдалла II.
По словам короля, выступившего на виртуальной сессии Давосского экономического форума, сельскохозяйственная инфрастуктура стран Северного полушария способна выдержать большие нагрузки, чем в странах Южного полушария.

«Очень вероятно, что северные страны будут накапливать зерновые, что осложнит ситуацию для стран Средиземноморья от Марокко до даже Пакистана, в перспективе даже для Северной и Южной Америк», — передает РИА «Новости» слова короля.

«В 2021 году продовольственная безопасность может стать той проблемой, за которой нам нужно тщательно следить», — подчеркнул Абдалла II.

Он отметил, что у самой Иордании избыточные запасы зерновых, так как после событий «арабской весны» многие торговые соглашения с арабскими странами перестали действовать.

«При этом у многих других стран таких запасов нет. Что произойдет к концу 2021 — началу 2022 года, когда голод станет насущной проблемой стран региона?» — задался вопросом король.

В качестве примеров он привел Ливан, где кризис усугубляется рядом других факторов, Йемен, ряд стран Африки.
По мнению короля, необходимо найти способы коммуникации между различными странами для взаимовыручки и для того, чтобы обладающие запасами пищи государства делились с менее успешными.
Ранее директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли заявил, что В 2021 году миру грозит один из самых тяжелых за последние 75 лет гуманитарный кризис. 2021 год, по его прогнозу, должен стать годом самого серьезного кризиса с момента основания ООН. В случае если удастся собрать необходимые средства, то предотвратить дестабилизацию, голод и миграцию получится.
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Комментарии
В мире , АБДАЛЛА II , ООН , РИА Новости , Иордания , Марокко , Пакистан
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