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Москва

МИД Украины инициировал запрет Кеосаяну въезда в страну 

ТАСС 47 минут назад
МИД Украины инициировал запрет Кеосаяну въезда в страну
Фото: РИА Новости
Министерство иностранных дел Украины инициировало процедуру запрета въезда в страну для российского кинорежиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна за посещение Донецка. Об этом в четверг сообщил представитель МИД Олег Николенко.

"В связи с деятельностью против нацбезопасности инициируем процедуры по запрету Кеосаяну въезда на Украину", — написал он в Twitter, уточнив, что это связано с посещением Кеосаяном Донецка.

Николенко напомнил, что жене Кеосаяна — главному редактору RT Маргарите Симоньян, которая также прибыла в Донецк, — Киев запретил въезд ранее.
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В мире , Олег Николенко , Тигран Кеосаян , Маргарита Симоньян , МИД , Донецк , Киев
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