Не успев оправиться от ситуации с коронавирусом, мир может оказаться на пороге новой пандемии — на этот раз вируса Nipah, предупреждают в ВОЗ . Переносчики инфекции — все те же крыланы, летучие лисицы, которые уже успели спровоцировать вспышки в Малайзии , Индии, Сингапуре Бангладеш . Для того, чтобы не спровоцировать в мире новую катастрофу, врачи советуют избегать контакта с переносчиками, обрабатывать продукты питания, а также внимательно относиться к правилам личной гигиены.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о перспективе возникновения новой пандемии — на этот раз ее может вызвать вирус Nipah (Нипах) или NiV, сообщается на сайте организации.

Первая вспышка опасного заболевания была выявлена в 1999 году. Тогда зараженными оказались фермеры-свиноводы, живущие в долине реки Нипах. Как удалось впоследствии установить ученым, инфекция переходила к людям в результате контакта с больными свиньями. Те, в свою очередь, заражались после употребления фиников — на этих плодах могла оставаться моча летучих лисиц, природных носителей вируса. Сами крыланы при этом NiV не болеют, а только передают его другим организмам.

В 2004 году болезнь также сразила жителей Бангладеш, выпивших пальмовый сок, который содержал выделения летучих лисиц.

«Зарегистрирована также передача инфекции от человека человеку, в том числе в больнице в Индии», — сообщается на сайте ВОЗ.

Всего с момента возникновения инфекции в мире было зафиксировано уже 12 вспышек опасного вируса, при том что отдельные случаи фиксируются в Южной Азии каждый год. Последнее массовое заражение произошло в 2008 году в Бангладеш, тогда смертность среди инфицированных составила около 38%.

По словам специалистов, в разных случаях смертность от NiV может составлять от 40% до 75%, в то время как сам вирус очень быстро распространяется и имеет все шансы сначала спровоцировать эпидемию, а затем распространиться по всему миру и перерасти в пандемию.

Инкубационный период составляет от четырех до 45 дней. Протекает Nipah, как и коронавирус, в разных формах — от бессимптомной до смертельного энцефалита. Первые симптомы напоминают грипп: у людей появляется повышенная температура, головные и мышечные боли, рвота и боль в горле. Впоследствии могут также добавиться головокружение, сонливость и измененное сознание, а в ряде случаев врачи фиксируют атипичную пневмонию и острую дыхательную недостаточность. В особо тяжелых случаях развивается энцефалит и конвульсии, приводящие к коме через двое или трое суток.

Восстановиться после перенесенного Nipah не просто: в 20% случаев люди пожизненно страдают от остаточных неврологических последствий, таких как непрекращающиеся конвульсии и изменения личности. У некоторых энцефалит может развиться уже после выздоровления. При этом лекарства, как и вакцины, от вредоносного вируса пока нет.

Единственным способом обезопасить планету, по мнению ВОЗ, может стать сокращение доступа летучих лисиц к финиковым пальмам и другим продуктам питания, которые они могут заразить. Свежесобранный финиковый сок врачи советуют кипятить, а фрукты — мыть и очищать от кожуры перед употреблением. С заболевшими животными также стоит обращаться только в защитных костюмах и желательно как можно скорее отправлять их на убой.

Для того, чтобы не подхватить вирус от других людей, стоит также продолжать придерживаться тех же правил, что и во время пандемии коронавируса: не контактировать с зараженными, тщательно мыть руки и использовать маски и перчатки.

Особую обеспокоенность в отношении нового вируса ученые проявляют из-за неготовности мира пережить новую пандемию. Как заявлял «Газете.Ru» врач-терапевт сети клиник «Семейная» Александр Лаврищев, на фоне коронавирусной инфекции у большинства людей очень ослаблен иммунитет, что делает их более уязвимыми к другим заболеваниям.

«Сейчас нужно особенно осторожно относиться к себе и своему здоровью, избегая малейших рисков заразиться чем-либо», — подчеркивал медик.

27 января основатель корпорации Microsoft , филантроп и мультимиллиардер Билл Гейтс также подчеркнул, что новая пандемия может обернуться для мира еще более жуткими последствиями.

«Мы не готовы к следующей пандемии. Я надеюсь, что через два года ситуация будет выглядеть иначе. Вакцины, тесты, медикаменты, эпидемиология, мониторинг — есть много того, что можно сделать», — заявил он в интервью немецкому изданию Suddeutsche Zeitung.

В первую очередь людям нужно извлечь урок из нынешней пандемии и впредь лучше готовиться к возможному появлению новых инфекций, уверен Гейтс. Особенно при условии того, что о вспышках новых вирусов уже говорят врачи — согласно одному из сценариев, на который основатель Microsoft обращал внимание общественности еще осенью 2020-го, новая пандемия может начаться уже через три года.

К тому моменту человечество должно быть наготове, подчеркнул он: «Во второй раз мы не будем такими глупыми».

Ранее в Китае также предупреждали об угрозе нового смертельного вируса SFTS, который передается через клещей. Как сообщало издание Global Times, в первой половине года в провинции Цзянсу этим вирусом заразились более 37 человек, позже еще 23 случая было зарегистрировано в провинции Аньхой. От болезни скончались семь человек.

SFTS — не новый вирус, китайские ученые выделили его из крови больных еще в 2009 году. После этого небольшие вспышки также возникали в 2013 и 2017 годах в Южной Корее и Японии, однако вспышка 2020 года была признана наиболее масштабной.

SFTS передается иксодовыми клещами Haemaphysalis longicornis, Ixodes nipponensis, Amblyomma testudinarium и Rhipicephalus microplus, а также через контакт с кровью или выделениями зараженного человека.

Летальность заболевания составляет 12%, в некоторых регионах она может достигать 30%. Основные симптомы — лихорадка, рвота, диарея, полиорганная недостаточность, тромбоцитопения (низкое количество тромбоцитов), лейкопения (низкое количество лейкоцитов) и повышенный уровень ферментов печени.

Появление новой пандемии в мае 2020 года предсказывал и бразильский эколог Дэвид Лапола. По его мнению, распространение вируса может начаться в тропических лесах Амазонии, которые сейчас таят в себе множество заразных патогенов. Скорость разрастания городов заставляет людей избавляться от таких диких территорий, выпуская вирусы в города.

Как отмечал Лапола, уничтожение диких экосистем и экологическая нестабильность уже привели к распространению ВИЧ, лихорадки денге и лихорадки Эбола. И хотя сейчас большинство современных вспышек начинаются в Южной Азии и Африке, в скором времени центром эпидемий, вызванных новыми видами возбудителей, может стать Амазония.