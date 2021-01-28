На Украине разгорелся скандал из-за «уроков ненависти» к русскому языку

В городе Днепр учительница младших классов даёт своим воспитанникам «уроки ненависти», сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Страна.ua. Руководство педагога ничего предосудительного в ее поведении не видит, родители в тупике.
Пост о скандальной ситуации был опубликован в группе «Образование Днепра — социальное взаимодействие, правозащита, обсуждения" в Facebook. В настоящее время он уже удален. В публикации родители пожаловались, что учительница местной школы рассказывает детям, что „русские — оккупанты родной земли“, и все, кто не говорит по-украински, по определению — враги. Были собраны подписи под требованием уволить педагога, но руководство школы отказалось, поскольку не видит в ситуации „криминала“.
Родители оказались в безвыходной ситуации: с одной стороны они не могут сменить школу, поскольку она одна в населенном пункте, с другой — дети уже просят их разговаривать с ними только по-украински, в противном случае они видят в мамах и папах врагов.
Ранее, как сообщал „Рамблер“, украинские националисты пригрозили уничтожить кафе еврейской кухни в Одессе за пост в соцсети с использованием русских букв. Возмущение у части пользователей Facebook вызвал пост администрации кафе „У Машковичей“. В сообщении говорится, что на протяжении месяца в заведении будет работать грузинский повар Гулади, который готовит хинкали по традиционному рецепту. При этом автор поста написал сообщение на украинском языке, но с использованием русской буквы „ы“ вместо „i“, что не понравилось некоторым подписчикам. Они сочли пост за „глумление над украинским языком“. Первым травлю начал националист Сергей Стерненко, который предложил посмотреть, как заведение откроется после локдауна. Его последователи вообще предложили сжечь кафе. Владелица „У Машковичей“ пояснила, что писала пост сама, и он получился таким, потому что у нее старый телефон, на котором нет украинской раскладки. Она добавила, что по факту поступивших угроз намерена написать жалобу в Службу безопасности Украины и обратиться в посольство Израиля.