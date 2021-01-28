На Украине разгорелся скандал из-за «уроков ненависти» к русскому языку

В городе Днепр учительница младших классов даёт своим воспитанникам «уроки ненависти», сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Страна.ua. Руководство педагога ничего предосудительного в ее поведении не видит, родители в тупике.

Пост о скандальной ситуации был опубликован в группе «Образование Днепра — социальное взаимодействие, правозащита, обсуждения" в Facebook. В настоящее время он уже удален. В публикации родители пожаловались, что учительница местной школы рассказывает детям, что „русские — оккупанты родной земли“, и все, кто не говорит по-украински, по определению — враги. Были собраны подписи под требованием уволить педагога, но руководство школы отказалось, поскольку не видит в ситуации „криминала“.

Родители оказались в безвыходной ситуации: с одной стороны они не могут сменить школу, поскольку она одна в населенном пункте, с другой — дети уже просят их разговаривать с ними только по-украински, в противном случае они видят в мамах и папах врагов.